https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html

Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум

Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 16.02.2025

Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум

Удар нанесен в районе города Сумы по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с Россией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T00:36:00+03:00

2025-02-16T00:36:00+03:00

2025-02-16T01:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Сумы по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с Россией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В сумском районе "прилет", скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу в лесу, ковыляли от русской границы. Притопали к Бандере", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html

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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины