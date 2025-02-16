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Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 16.02.2025 (обновлено: 01:49 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 16.02.2025
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум
Удар нанесен в районе города Сумы по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с Россией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:36:00+03:00
2025-02-16T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Сумы по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с Россией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В сумском районе "прилет", скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу в лесу, ковыляли от русской границы. Притопали к Бандере", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум

По группе боевиков ВСУ в районе Сум нанесли удар

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Сумы по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с Россией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В сумском районе "прилет", скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу в лесу, ковыляли от русской границы. Притопали к Бандере", — рассказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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