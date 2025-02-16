https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1998778682.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T15:02:00+03:00

2025-02-16T15:02:00+03:00

2025-02-16T16:03:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 141 район скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО сбили 50 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARSПараллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 230 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 43 522 беспилотника, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 473 танка и других бронемашин, 1517 реактивных систем залпового огня, 21 756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 726 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, инфографика, вооруженные силы рф