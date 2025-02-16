https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1998778682.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:02:00+03:00
2025-02-16T15:02:00+03:00
2025-02-16T16:03:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 141 район скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО сбили 50 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARSПараллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 230 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 43 522 беспилотника, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 473 танка и других бронемашин, 1517 реактивных систем залпового огня, 21 756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 726 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, инфографика, вооруженные силы рф
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 февраля 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 141 район скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО сбили 50 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 230 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 43 522 беспилотника, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 473 танка и других бронемашин, 1517 реактивных систем залпового огня, 21 756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 726 единиц автомобильной техники.