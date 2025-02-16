https://ria.ru/20250216/soobscheniya-1999630365.html

Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг - РИА Новости, 16.02.2025

Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

Неравнодушные люди получили возможность анонимно отправлять водителям сообщения о проблемах с автомобилем, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Иван Волин. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T03:18:00+03:00

2025-02-16T03:18:00+03:00

2025-02-16T03:18:00+03:00

общество

авто

госуслуги

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Неравнодушные люди получили возможность анонимно отправлять водителям сообщения о проблемах с автомобилем, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Иван Волин.Он напомнил, что сервис, через который можно сообщить водителям о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации недавно заработал на Госуслугах. Желающие могут сделать это бесплатно и анонимно. Теперь предложено расширить эту возможность, обязав сотрудников полиции сообщать водителям об эвакуации авто.“Цель новации — дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна”, — рассказал Волин.Он считает этот функционал полезным, ведь водители нередко узнают об эвакуации спустя часы и даже дни. Правда, им придется постоянно мониторить Госуслуги на предмет новых сообщений. Важно, чтобы этим не воспользовались мошенники в неблаговидных целях, добавил автоэксперт.

https://ria.ru/20250202/avtomobili-1996851549.html

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общество, авто, госуслуги, россия