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Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг - РИА Новости, 16.02.2025
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03:18 16.02.2025
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Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг
Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг - РИА Новости, 16.02.2025
Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг
Неравнодушные люди получили возможность анонимно отправлять водителям сообщения о проблемах с автомобилем, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Иван Волин. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:18:00+03:00
2025-02-16T03:18:00+03:00
общество
авто
госуслуги
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Неравнодушные люди получили возможность анонимно отправлять водителям сообщения о проблемах с автомобилем, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Иван Волин.Он напомнил, что сервис, через который можно сообщить водителям о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации недавно заработал на Госуслугах. Желающие могут сделать это бесплатно и анонимно. Теперь предложено расширить эту возможность, обязав сотрудников полиции сообщать водителям об эвакуации авто.“Цель новации — дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна”, — рассказал Волин.Он считает этот функционал полезным, ведь водители нередко узнают об эвакуации спустя часы и даже дни. Правда, им придется постоянно мониторить Госуслуги на предмет новых сообщений. Важно, чтобы этим не воспользовались мошенники в неблаговидных целях, добавил автоэксперт.
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общество, авто, госуслуги, россия
Общество, Авто, Госуслуги, Россия
Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

Специалист Волин: на Госуслугах появилась функция отправки сообщений водителям

© Depositphotos.com / luckybusiness Женщина расчищает колеса автомобиля от снега
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Depositphotos.com / luckybusiness
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Неравнодушные люди получили возможность анонимно отправлять водителям сообщения о проблемах с автомобилем, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Иван Волин.
Он напомнил, что сервис, через который можно сообщить водителям о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации недавно заработал на Госуслугах. Желающие могут сделать это бесплатно и анонимно. Теперь предложено расширить эту возможность, обязав сотрудников полиции сообщать водителям об эвакуации авто.
«

“Цель новации — дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна”, — рассказал Волин.

Он считает этот функционал полезным, ведь водители нередко узнают об эвакуации спустя часы и даже дни. Правда, им придется постоянно мониторить Госуслуги на предмет новых сообщений. Важно, чтобы этим не воспользовались мошенники в неблаговидных целях, добавил автоэксперт.
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