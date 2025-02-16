https://ria.ru/20250216/soglasheniya-1999678023.html
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков
Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы - и Украина была бы цела, и издевательств над русскими в Донбассе не было бы, сказал... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:41:00+03:00
2025-02-16T14:41:00+03:00
2025-02-16T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы - и Украина была бы цела, и издевательств над русскими в Донбассе не было бы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что в итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Собственно и Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины, уйти из Украины, уйти из страны, которая расстреливает своих людей из танков и из военных самолетов. Этого всего могло бы не быть", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. По словам Пескова, в соглашениях была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999077071.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков
Песков: Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы