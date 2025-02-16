Рейтинг@Mail.ru
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/soglasheniya-1999678023.html
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков
Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы - и Украина была бы цела, и издевательств над русскими в Донбассе не было бы, сказал... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:41:00+03:00
2025-02-16T14:41:00+03:00
в мире
украина
донбасс
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы - и Украина была бы цела, и издевательств над русскими в Донбассе не было бы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что в итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Собственно и Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины, уйти из Украины, уйти из страны, которая расстреливает своих людей из танков и из военных самолетов. Этого всего могло бы не быть", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. По словам Пескова, в соглашениях была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999077071.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Украина была бы цела при выполнении Минских соглашений, заявил Песков

Песков: Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы - и Украина была бы цела, и издевательств над русскими в Донбассе не было бы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Дело в том, что в итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Собственно и Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины, уйти из Украины, уйти из страны, которая расстреливает своих людей из танков и из военных самолетов. Этого всего могло бы не быть", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
По словам Пескова, в соглашениях была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков оценил перспективы участия Европы в переговорах по Украине
13 февраля, 12:41
 
В миреУкраинаДонбассРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала