https://ria.ru/20250216/sk-1999723275.html
В Ставрополе группа подростков избила девочку
В Ставрополе группа подростков избила девочку - РИА Новости, 16.02.2025
В Ставрополе группа подростков избила девочку
СК проводит проверку после видео с избиением девочки группой подростков в Ставрополе, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:16:00+03:00
2025-02-16T22:16:00+03:00
2025-02-16T22:16:00+03:00
происшествия
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александр бастрыкин
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. СК проводит проверку после видео с избиением девочки группой подростков в Ставрополе, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе доследственной проверки, сообщает пресс-служба СК Ставропольского края. Ранее в социальных сетях появилась информация, что девочка в ходе конфликта с группой подростков получила перелом носа и контузию и продолжает находиться в больнице. Как сообщают Telegram-каналы, ситуацию придала огласке мать пострадавшей. "В медиапространстве опубликованы сведения о том, что ночью 29 декабря 2024 года в Ставрополе несовершеннолетняя нанесла удары в область лица девушке. От ударов пострадавшая упала и получила телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления СК России по Ставропольскому краю организована доследственная проверка", – говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад "по информации о совершении противоправных действий в отношении подростка в Ставропольском крае".
https://ria.ru/20250213/angarsk-1999106240.html
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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе группа подростков избила девочку
СК проводит проверку после избиения девочки группой подростков в Ставрополе