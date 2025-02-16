https://ria.ru/20250216/sk-1999691902.html

В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину

В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину - РИА Новости, 16.02.2025

В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину

СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:07:00+03:00

2025-02-16T17:07:00+03:00

2025-02-16T17:07:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную медицину и вызвали "скорую" после того, как ребенок скончался после приступа, рассказал РИА Новости источник к экстренных службах. "По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе городского главка СК. В ведомстве добавили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти ребенка, пока результаты ее неизвестны. Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что скорая помощь была вызвана в СНТ "Дружный-1" в субботу, врачи зафиксировали смерть шестилетнего мальчика. "Выяснилось, что родители ребенка не признают официальную медицину, и лечили мальчика настоями из трав, когда его мучили приступы, которые проявлялись как боли в груди, потеря сознания и так далее", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что ребенок не посещал детский сад, врачей, у него не было медицинской карты, родители нигде не работают и, по их словам, жили на пособие в 3 тысячи рублей. В прокуратуре Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.

https://ria.ru/20250121/rebenok-1994748544.html

https://ria.ru/20240903/delo--1970354086.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)