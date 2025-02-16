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В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину - РИА Новости, 16.02.2025
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17:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/sk-1999691902.html
В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину
В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину - РИА Новости, 16.02.2025
В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину
СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:07:00+03:00
2025-02-16T17:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную медицину и вызвали "скорую" после того, как ребенок скончался после приступа, рассказал РИА Новости источник к экстренных службах. "По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе городского главка СК. В ведомстве добавили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти ребенка, пока результаты ее неизвестны. Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что скорая помощь была вызвана в СНТ "Дружный-1" в субботу, врачи зафиксировали смерть шестилетнего мальчика. "Выяснилось, что родители ребенка не признают официальную медицину, и лечили мальчика настоями из трав, когда его мучили приступы, которые проявлялись как боли в груди, потеря сознания и так далее", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что ребенок не посещал детский сад, врачей, у него не было медицинской карты, родители нигде не работают и, по их словам, жили на пособие в 3 тысячи рублей. В прокуратуре Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину

В Петербурге умер шестилетний ребенок, чьи родители не верили в медицину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную медицину и вызвали "скорую" после того, как ребенок скончался после приступа, рассказал РИА Новости источник к экстренных службах.
"По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе городского главка СК.
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В ведомстве добавили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти ребенка, пока результаты ее неизвестны.
Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что скорая помощь была вызвана в СНТ "Дружный-1" в субботу, врачи зафиксировали смерть шестилетнего мальчика.
"Выяснилось, что родители ребенка не признают официальную медицину, и лечили мальчика настоями из трав, когда его мучили приступы, которые проявлялись как боли в груди, потеря сознания и так далее", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ребенок не посещал детский сад, врачей, у него не было медицинской карты, родители нигде не работают и, по их словам, жили на пособие в 3 тысячи рублей.
В прокуратуре Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.
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