Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией
Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на $30 млрд
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.
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"Действительно, большой опыт реструктуризации, мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени… Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов на конференции на тему "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга".
Как подчеркнул Силуанов, странам, которым ранее реструктурировали обязательства, повторно требуется поддержка в выполнении своих обязательств. Главная причина возникновения этих проблем, по его словам, заключается в необходимости проведения ответственной бюджетной политики. В текущих условиях ситуация также усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок, введение торговых ограничений, ограничений поставок продовольствия, энергоносителей, говорится на сайте Минфина по итогам конференции.
"Ключевыми условиями механизмов урегулирования долгов должны являться проведение ответственной бюджетной долговой политики и использование части высвобождаемых ресурсов от урегулирования долга на развитие национальной экономики. Кроме того, необходимо обеспечить последующий мониторинг проводимой властями фискальной политики. По словам Силуанова, роль МВФ должна быть в этом вопросе ключевой, необходимо помогать странам не допускать дальнейших осложнений в долговой политике", - отмечает Минфин РФ.
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