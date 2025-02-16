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Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией - РИА Новости, 16.02.2025
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14:48 16.02.2025 (обновлено: 16:18 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/siluanov-1999679120.html
Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией
Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией - РИА Новости, 16.02.2025
Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией
Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:48:00+03:00
2025-02-16T16:18:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
мвф
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии. "Действительно, большой опыт реструктуризации, мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени… Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов на конференции на тему "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга".Как подчеркнул Силуанов, странам, которым ранее реструктурировали обязательства, повторно требуется поддержка в выполнении своих обязательств. Главная причина возникновения этих проблем, по его словам, заключается в необходимости проведения ответственной бюджетной политики. В текущих условиях ситуация также усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок, введение торговых ограничений, ограничений поставок продовольствия, энергоносителей, говорится на сайте Минфина по итогам конференции."Ключевыми условиями механизмов урегулирования долгов должны являться проведение ответственной бюджетной долговой политики и использование части высвобождаемых ресурсов от урегулирования долга на развитие национальной экономики. Кроме того, необходимо обеспечить последующий мониторинг проводимой властями фискальной политики. По словам Силуанова, роль МВФ должна быть в этом вопросе ключевой, необходимо помогать странам не допускать дальнейших осложнений в долговой политике", - отмечает Минфин РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ
Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией

Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на $30 млрд

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.
«
"Действительно, большой опыт реструктуризации, мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени… Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов на конференции на тему "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга".
Как подчеркнул Силуанов, странам, которым ранее реструктурировали обязательства, повторно требуется поддержка в выполнении своих обязательств. Главная причина возникновения этих проблем, по его словам, заключается в необходимости проведения ответственной бюджетной политики. В текущих условиях ситуация также усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок, введение торговых ограничений, ограничений поставок продовольствия, энергоносителей, говорится на сайте Минфина по итогам конференции.
"Ключевыми условиями механизмов урегулирования долгов должны являться проведение ответственной бюджетной долговой политики и использование части высвобождаемых ресурсов от урегулирования долга на развитие национальной экономики. Кроме того, необходимо обеспечить последующий мониторинг проводимой властями фискальной политики. По словам Силуанова, роль МВФ должна быть в этом вопросе ключевой, необходимо помогать странам не допускать дальнейших осложнений в долговой политике", - отмечает Минфин РФ.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Долги других стран перед Россией выросли до 30 миллиардов долларов
11 декабря 2024, 04:23
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)МВФ
 
 
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