https://ria.ru/20250216/siluanov-1999679120.html

Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией

Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией - РИА Новости, 16.02.2025

Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией

Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:48:00+03:00

2025-02-16T14:48:00+03:00

2025-02-16T16:18:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

саудовская аравия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии. "Действительно, большой опыт реструктуризации, мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени… Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов на конференции на тему "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга".Как подчеркнул Силуанов, странам, которым ранее реструктурировали обязательства, повторно требуется поддержка в выполнении своих обязательств. Главная причина возникновения этих проблем, по его словам, заключается в необходимости проведения ответственной бюджетной политики. В текущих условиях ситуация также усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок, введение торговых ограничений, ограничений поставок продовольствия, энергоносителей, говорится на сайте Минфина по итогам конференции."Ключевыми условиями механизмов урегулирования долгов должны являться проведение ответственной бюджетной долговой политики и использование части высвобождаемых ресурсов от урегулирования долга на развитие национальной экономики. Кроме того, необходимо обеспечить последующий мониторинг проводимой властями фискальной политики. По словам Силуанова, роль МВФ должна быть в этом вопросе ключевой, необходимо помогать странам не допускать дальнейших осложнений в долговой политике", - отмечает Минфин РФ.

https://ria.ru/20241211/kreditovanie-1988532917.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф