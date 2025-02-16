Рейтинг@Mail.ru
Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/shvetsija-1999728679.html
Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН
Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН - РИА Новости, 16.02.2025
Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН
Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:32:00+03:00
2025-02-16T23:32:00+03:00
в мире
технологии
швеция
бразилия
украина
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию, говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 миллионов долларов, однако с 2023-го наблюдается существенный рост. "По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% – на Литву и по 2% – на Финляндию, Индонезию и Аргентину", - говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН. Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы. Как говорится в исследовании, Стокгольм широко поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77. Отмечается, что Швеция – одна из немногих, кто производит собственную модель истребителя, она экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
https://ria.ru/20250115/naemniki-1993760250.html
https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html
швеция
бразилия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, швеция, бразилия, украина, российская академия наук
В мире, Технологии, Швеция, Бразилия, Украина, Российская академия наук
Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН

РАН: доходы Швеции от продажи оружия растут с 2023 г, 20% экспорта пошло Украине

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию, говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 миллионов долларов, однако с 2023-го наблюдается существенный рост.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Шведские компании помогают наемникам, воюющим на стороне Киева
15 января, 04:54
«
"По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% – на Литву и по 2% – на Финляндию, Индонезию и Аргентину", - говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН.
Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы.
Как говорится в исследовании, Стокгольм широко поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77.
Отмечается, что Швеция – одна из немногих, кто производит собственную модель истребителя, она экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах
21 декабря 2024, 17:44
 
В миреТехнологииШвецияБразилияУкраинаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала