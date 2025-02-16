https://ria.ru/20250216/shvetsija-1999728679.html

Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН

Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН - РИА Новости, 16.02.2025

Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН

Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:32:00+03:00

2025-02-16T23:32:00+03:00

2025-02-16T23:32:00+03:00

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российская академия наук

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию, говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 миллионов долларов, однако с 2023-го наблюдается существенный рост. "По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% – на Литву и по 2% – на Финляндию, Индонезию и Аргентину", - говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН. Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы. Как говорится в исследовании, Стокгольм широко поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77. Отмечается, что Швеция – одна из немногих, кто производит собственную модель истребителя, она экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

https://ria.ru/20250115/naemniki-1993760250.html

https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, швеция, бразилия, украина, российская академия наук