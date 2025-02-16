https://ria.ru/20250216/shebekino-1999636055.html

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 16.02.2025

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино

Пожар произошел в частном доме в городе Шебекино Белгородской области, погибли три мужчины, сообщает областное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T03:24:00+03:00

2025-02-16T03:24:00+03:00

2025-02-16T03:24:00+03:00

происшествия

шебекино

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в городе Шебекино Белгородской области, погибли три мужчины, сообщает областное ГУМЧС РФ. "Трое мужчин погибли на пожаре в городе Шебекино. Огонь охватил частный жилой дом на улице Карьерная. Площадь пожара составила 56 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ГУМЧС, возраст погибших мужчин 55, 53 и 36 лет. На месте работали девять специалистов и три единицы техники, причина происшествия устанавливается.

https://ria.ru/20250216/pozhar-1999634793.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, россия