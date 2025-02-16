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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 16.02.2025
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино
Пожар произошел в частном доме в городе Шебекино Белгородской области, погибли три мужчины, сообщает областное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:24:00+03:00
2025-02-16T03:24:00+03:00
2025-02-16T03:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в городе Шебекино Белгородской области, погибли три мужчины, сообщает областное ГУМЧС РФ. "Трое мужчин погибли на пожаре в городе Шебекино. Огонь охватил частный жилой дом на улице Карьерная. Площадь пожара составила 56 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ГУМЧС, возраст погибших мужчин 55, 53 и 36 лет. На месте работали девять специалистов и три единицы техники, причина происшествия устанавливается.
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происшествия, шебекино, белгородская область, россия
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино
МЧС: три человека погибли при пожаре в частном доме в Шебекино