https://ria.ru/20250216/sdelka-1999634637.html

СМИ: причиной отказа Киева от ресурсной сделки стало отсутствие гарантий

СМИ: причиной отказа Киева от ресурсной сделки стало отсутствие гарантий - РИА Новости, 16.02.2025

СМИ: причиной отказа Киева от ресурсной сделки стало отсутствие гарантий

Отсутствие гарантий безопасности в рамках экономической сделки Украины и США по редкоземельным металлам, нефти и газу стало камнем преткновения между сторонами, РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:38:00+03:00

2025-02-16T02:38:00+03:00

2025-02-16T05:42:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

скотт бессент

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156310/70/1563107094_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_d5a07e67f383d2e4749621ad919cce4e.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отсутствие гарантий безопасности в рамках экономической сделки Украины и США по редкоземельным металлам, нефти и газу стало камнем преткновения между сторонами, рассказал изданию Politico правый активист Джек Пособец, прибывший на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Пособец сообщил изданию, что Бессент и его команда отправились на Украину с целью заставить Владимира Зеленского подписать экономическое соглашение, которое помимо редкоземельных металлов касалось нефти и газа. "Главное, что не было никаких гарантий безопасности, что и стало камнем преткновения для украинцев... Зеленский снова и снова заявлял о необходимости гарантий безопасности и дал понять, что хочет еще одну сделку по оружию, а также соглашение по безопасности... Похоже, Зеленский был недоволен тем, что было представлено", - сказал активист. Тем временем издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что еще одним камнем преткновения стало указание в предложенном документе, что юрисдикцией, в которой будут разрешаться споры о правах на добычу украинских полезных ископаемых, должен стать Нью-Йорк. По словам источника издания, при этом Киев не считает, что такое предложение соответствует законодательству Нью-Йорка.Ранее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html

https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999599442.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, politico