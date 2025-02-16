СМИ: причиной отказа Киева от ресурсной сделки стало отсутствие гарантий
Politico: причиной отказа Киева от ресурсной сделки стало отсутствие гарантий
Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отсутствие гарантий безопасности в рамках экономической сделки Украины и США по редкоземельным металлам, нефти и газу стало камнем преткновения между сторонами, рассказал изданию Politico правый активист Джек Пособец, прибывший на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Пособец сообщил изданию, что Бессент и его команда отправились на Украину с целью заставить Владимира Зеленского подписать экономическое соглашение, которое помимо редкоземельных металлов касалось нефти и газа.
"Главное, что не было никаких гарантий безопасности, что и стало камнем преткновения для украинцев... Зеленский снова и снова заявлял о необходимости гарантий безопасности и дал понять, что хочет еще одну сделку по оружию, а также соглашение по безопасности... Похоже, Зеленский был недоволен тем, что было представлено", - сказал активист.
Тем временем издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что еще одним камнем преткновения стало указание в предложенном документе, что юрисдикцией, в которой будут разрешаться споры о правах на добычу украинских полезных ископаемых, должен стать Нью-Йорк. По словам источника издания, при этом Киев не считает, что такое предложение соответствует законодательству Нью-Йорка.
Ранее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".
В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.