https://ria.ru/20250216/sautport-1999725088.html

ФБР и Минюст США помогут расследовать дело убийцы детей в Саутпорте

ФБР и Минюст США помогут расследовать дело убийцы детей в Саутпорте - РИА Новости, 16.02.2025

ФБР и Минюст США помогут расследовать дело убийцы детей в Саутпорте

ФБР и министерство юстиции США присоединятся к расследованию нападения с ножом на детей в британском Саутпорте, сообщает газета Independent со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:50:00+03:00

2025-02-16T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ФБР и министерство юстиции США присоединятся к расследованию нападения с ножом на детей в британском Саутпорте, сообщает газета Independent со ссылкой на заявление королевской прокурорской службы Великобритании (CPS). Ранее суд приговорил 18-летнего Акселя Рудакубану к пожизненному заключению по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. Это означает, что по прошествии этих лет он сможет подать прошение о досрочном освобождении. Некоторые сочли этот приговор слишком мягким, учитывая возможность убийцы выйти на свободу. После этого в офис генпрокурора поступило несколько официальных запросов об ужесточении наказания. Впоследствии власти Британии приняли решение не передавать дело в суд для изучения возможного ужесточения приговора. "ФБР и министерство юстиции США согласились помочь Великобритании в расследовании совершившего убийства в Саутпорте Акселя Рудакубана", - пишет издание. Отмечается, что британские следователи хотят восстановить удаленные истории поиска Рудакубана в сервисах Google и Microsoft в течение нескольких недель. В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Виновником преступления оказался юноша по имени Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в руандийской семье. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.

https://ria.ru/20250126/sautport-1995525125.html

https://ria.ru/20250215/britanija-1999522375.html

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