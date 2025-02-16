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В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию - РИА Новости, 16.02.2025
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21:49 16.02.2025 (обновлено: 22:04 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/rospotrebnadzor-1999721626.html
В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию
В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию - РИА Новости, 16.02.2025
В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию
Управление Роспотребнадзор по Москве проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у постояльцев хостела... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:49:00+03:00
2025-02-16T22:04:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзор по Москве проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у постояльцев хостела "Евроуют" на юго-западе столицы, сообщается на сайте ведомства.Ранее ведомство сообщало, что в пятницу у нескольких рабочих в хостеле ООО "РБК Сервис" по адресу: Москва, проезд Электролитный, дом 3, строение 7 появились симптомы недомогания, характерные для ОКИ. В обоих случаях рабочие питались также на строительной площадке, куда готовые блюда доставлялись юридическим ООО "ЕниДем"."Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ) у постояльцев, проживающих в хостеле "Евроуют" по адресу: ул. Миклухо Маклая, д. 23. Проведен опрос и сбор эпидемиологического анамнеза. Также организовано медицинское наблюдение и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.Специалистами Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию

Роспотребнадзор проводит расследование жалоб постояльцев хостела в Москве на ОКИ

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзор по Москве проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у постояльцев хостела "Евроуют" на юго-западе столицы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее ведомство сообщало, что в пятницу у нескольких рабочих в хостеле ООО "РБК Сервис" по адресу: Москва, проезд Электролитный, дом 3, строение 7 появились симптомы недомогания, характерные для ОКИ. В обоих случаях рабочие питались также на строительной площадке, куда готовые блюда доставлялись юридическим ООО "ЕниДем".
«
"Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ) у постояльцев, проживающих в хостеле "Евроуют" по адресу: ул. Миклухо Маклая, д. 23. Проведен опрос и сбор эпидемиологического анамнеза. Также организовано медицинское наблюдение и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.
Специалистами Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.
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