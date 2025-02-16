https://ria.ru/20250216/rospotrebnadzor-1999721626.html

В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию

В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию - РИА Новости, 16.02.2025

В Москве проверят жалобы постояльцев хостела "Евроуют" на кишечную инфекцию

Управление Роспотребнадзор по Москве проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у постояльцев хостела... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:49:00+03:00

2025-02-16T21:49:00+03:00

2025-02-16T22:04:00+03:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзор по Москве проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у постояльцев хостела "Евроуют" на юго-западе столицы, сообщается на сайте ведомства.Ранее ведомство сообщало, что в пятницу у нескольких рабочих в хостеле ООО "РБК Сервис" по адресу: Москва, проезд Электролитный, дом 3, строение 7 появились симптомы недомогания, характерные для ОКИ. В обоих случаях рабочие питались также на строительной площадке, куда готовые блюда доставлялись юридическим ООО "ЕниДем"."Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ) у постояльцев, проживающих в хостеле "Евроуют" по адресу: ул. Миклухо Маклая, д. 23. Проведен опрос и сбор эпидемиологического анамнеза. Также организовано медицинское наблюдение и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.Специалистами Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия