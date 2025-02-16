https://ria.ru/20250216/putin-1999684873.html

Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев

Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев - РИА Новости, 16.02.2025

Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев

Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T15:53:00+03:00

2025-02-16T15:53:00+03:00

2025-02-16T15:53:00+03:00

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АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном, сообщает в воскресенье посольство РФ в Астане. "Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации - медали Пушкина. Указом президента Российской Федерации № 76 от 10 февраля 2025 года "О награждении государственными наградами Российской Федерации". За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства. Госнаграды присуждены директору музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольге Григорьевой, главе культурно-просветительского фонда "Старый Уральскъ" Геннадию Мухину и директору Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталье Романовой. Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.

https://ria.ru/20241127/kazahstan-1985906382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, казахстан, астана, владимир путин, александр пушкин