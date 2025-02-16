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Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев - РИА Новости, 16.02.2025
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15:53 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/putin-1999684873.html
Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев
Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев - РИА Новости, 16.02.2025
Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев
Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:53:00+03:00
2025-02-16T15:53:00+03:00
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АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном, сообщает в воскресенье посольство РФ в Астане. "Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации - медали Пушкина. Указом президента Российской Федерации № 76 от 10 февраля 2025 года "О награждении государственными наградами Российской Федерации". За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства. Госнаграды присуждены директору музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольге Григорьевой, главе культурно-просветительского фонда "Старый Уральскъ" Геннадию Мухину и директору Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталье Романовой. Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.
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справки, россия, казахстан, астана, владимир путин, александр пушкин
Справки, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Александр Пушкин
Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев

Путин наградил троих казахстанцев за вклад в развитие сотрудничества с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном, сообщает в воскресенье посольство РФ в Астане.
«
"Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации - медали Пушкина. Указом президента Российской Федерации № 76 от 10 февраля 2025 года "О награждении государственными наградами Российской Федерации". За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.
Госнаграды присуждены директору музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольге Григорьевой, главе культурно-просветительского фонда "Старый Уральскъ" Геннадию Мухину и директору Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталье Романовой.
Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.
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