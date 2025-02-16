https://ria.ru/20250216/putin-1999677332.html

Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков

Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:38:00+03:00

2025-02-16T14:38:00+03:00

2025-02-16T14:38:00+03:00

политика

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В деталях, терпеливо, аргументированно, так, чтобы действительно объяснить позицию. И всегда спрашивает, что непонятно и что кажется неверным. И президент никогда не жалеет времени для того, чтобы нашу позицию именно довести до собеседника аргументированно", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20240929/peskov-1975327639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин