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Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
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14:38 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/putin-1999677332.html
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:38:00+03:00
2025-02-16T14:38:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В деталях, терпеливо, аргументированно, так, чтобы действительно объяснить позицию. И всегда спрашивает, что непонятно и что кажется неверным. И президент никогда не жалеет времени для того, чтобы нашу позицию именно довести до собеседника аргументированно", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков

Песков: Путин в деталях и терпеливо доносит до собеседника позицию России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В деталях, терпеливо, аргументированно, так, чтобы действительно объяснить позицию. И всегда спрашивает, что непонятно и что кажется неверным. И президент никогда не жалеет времени для того, чтобы нашу позицию именно довести до собеседника аргументированно", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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