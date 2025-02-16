https://ria.ru/20250216/putin-1999677332.html
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:38:00+03:00
2025-02-16T14:38:00+03:00
2025-02-16T14:38:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148441/55/1484415574_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_65dca0e806a0d449d7d2f733b536d07b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В деталях, терпеливо, аргументированно, так, чтобы действительно объяснить позицию. И всегда спрашивает, что непонятно и что кажется неверным. И президент никогда не жалеет времени для того, чтобы нашу позицию именно довести до собеседника аргументированно", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240929/peskov-1975327639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148441/55/1484415574_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f76860c2f5a65f5ac9402f619facb50b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков
Песков: Путин в деталях и терпеливо доносит до собеседника позицию России