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В Праге проверяют здание Муниципального дома из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 16.02.2025
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01:38 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/praga-1999632149.html
В Праге проверяют здание Муниципального дома из-за сообщения о бомбе
В Праге проверяют здание Муниципального дома из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 16.02.2025
В Праге проверяют здание Муниципального дома из-за сообщения о бомбе
Полицейские саперы осматривают помещения исторического Муниципального дома в центре Праги в связи с анонимным сообщением о бомбе, якобы заложенной в здании, где РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:38:00+03:00
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ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Полицейские саперы осматривают помещения исторического Муниципального дома в центре Праги в связи с анонимным сообщением о бомбе, якобы заложенной в здании, где в это время проходил бал, все участники мероприятия эвакуированы, заявила журналистам представитель полиции Эва Кропачова. "Около 22.00 (24.00 мск) в дежурной службе полиции Праги раздался телефонный звонок, некий аноним сообщил о том, что в здании Муниципального дома в центре города якобы заложена бомба. На место происшествия сразу выехали наряды полиции, а также подразделения пожарных и отряды медиков. В настоящее время полицейские саперы проверяют помещения здания, из которого эвакуированы все участники и организаторы проходившего здесь традиционного бала", - сказала Кропачова. Муниципальный дом в Праге построен в начале XX века. Он является творением примерно 30 ведущих художников того времени, создавших культурный центр, ставший архитектурной кульминацией чешского национального возрождения.
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в мире, прага
В мире, Прага
В Праге проверяют здание Муниципального дома из-за сообщения о бомбе

Полиция проверяет помещения исторического Муниципального дома в центре Праги

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Полицейские саперы осматривают помещения исторического Муниципального дома в центре Праги в связи с анонимным сообщением о бомбе, якобы заложенной в здании, где в это время проходил бал, все участники мероприятия эвакуированы, заявила журналистам представитель полиции Эва Кропачова.
"Около 22.00 (24.00 мск) в дежурной службе полиции Праги раздался телефонный звонок, некий аноним сообщил о том, что в здании Муниципального дома в центре города якобы заложена бомба. На место происшествия сразу выехали наряды полиции, а также подразделения пожарных и отряды медиков. В настоящее время полицейские саперы проверяют помещения здания, из которого эвакуированы все участники и организаторы проходившего здесь традиционного бала", - сказала Кропачова.
Муниципальный дом в Праге построен в начале XX века. Он является творением примерно 30 ведущих художников того времени, создавших культурный центр, ставший архитектурной кульминацией чешского национального возрождения.
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