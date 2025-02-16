https://ria.ru/20250216/poznan-1999653732.html
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами - РИА Новости, 16.02.2025
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами
Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" и был вынужден сесть в польской Познани,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:25:00+03:00
2025-02-16T11:25:00+03:00
2025-02-16T11:38:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" и был вынужден сесть в польской Познани, сообщили РИА Новости в местном аэропорту. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что польская сторона отказывается заправлять самолет и давать разрешение на вылет. Представитель аэропорта опроверг эту информацию. "Около 11 вечера (01.00 мск) в аэропорту Познани приземлился самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс UJ681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград", - рассказал представитель аэропорта. По его информации, самолет не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" из-за сложных метеоусловий. "Самолет заправлен и готовится к вылету. Вылет запланирован на 9.20 (11.20 мск)", - добавил он.В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около 200 человек - клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik. "На данный момент, по информации от авиакомпании, самолет заправляют", - процитировали в Ассоциации слова представителя Coral Travel."По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета возможности нет ввиду отсутствия виз", - добавили в Ассоциации.
https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарм-эш-шейх, познань, калининград, в мире
Шарм-эш-Шейх, Познань, Калининград, В мире
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами, летевший из Египта
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" и был вынужден сесть в польской Познани, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что польская сторона отказывается заправлять самолет и давать разрешение на вылет. Представитель аэропорта опроверг эту информацию.
«
"Около 11 вечера (01.00 мск) в аэропорту Познани
приземлился самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс UJ681 из Шарм-эш-Шейха
в Калининград", - рассказал представитель аэропорта. По его информации, самолет не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" из-за сложных метеоусловий.
"Самолет заправлен и готовится к вылету. Вылет запланирован на 9.20 (11.20 мск)", - добавил он.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около 200 человек - клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik. "На данный момент, по информации от авиакомпании, самолет заправляют", - процитировали в Ассоциации слова представителя Coral Travel.
"По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета возможности нет ввиду отсутствия виз", - добавили в Ассоциации.