Рейтинг@Mail.ru
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 16.02.2025 (обновлено: 11:38 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/poznan-1999653732.html
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами - РИА Новости, 16.02.2025
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами
Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" и был вынужден сесть в польской Познани,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:25:00+03:00
2025-02-16T11:38:00+03:00
шарм-эш-шейх
познань
калининград
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" и был вынужден сесть в польской Познани, сообщили РИА Новости в местном аэропорту. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что польская сторона отказывается заправлять самолет и давать разрешение на вылет. Представитель аэропорта опроверг эту информацию. "Около 11 вечера (01.00 мск) в аэропорту Познани приземлился самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс UJ681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград", - рассказал представитель аэропорта. По его информации, самолет не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" из-за сложных метеоусловий. "Самолет заправлен и готовится к вылету. Вылет запланирован на 9.20 (11.20 мск)", - добавил он.В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около 200 человек - клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik. "На данный момент, по информации от авиакомпании, самолет заправляют", - процитировали в Ассоциации слова представителя Coral Travel."По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета возможности нет ввиду отсутствия виз", - добавили в Ассоциации.
https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
шарм-эш-шейх
познань
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шарм-эш-шейх, познань, калининград, в мире
Шарм-эш-Шейх, Познань, Калининград, В мире
В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами

В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами, летевший из Египта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" и был вынужден сесть в польской Познани, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что польская сторона отказывается заправлять самолет и давать разрешение на вылет. Представитель аэропорта опроверг эту информацию.
«
"Около 11 вечера (01.00 мск) в аэропорту Познани приземлился самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс UJ681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград", - рассказал представитель аэропорта. По его информации, самолет не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" из-за сложных метеоусловий.
"Самолет заправлен и готовится к вылету. Вылет запланирован на 9.20 (11.20 мск)", - добавил он.
Самолет на взлетной полосе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Аэропорт в Перми заработал после выезда самолета за пределы взлетной полосы
14 февраля, 15:00
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около 200 человек - клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik. "На данный момент, по информации от авиакомпании, самолет заправляют", - процитировали в Ассоциации слова представителя Coral Travel.
"По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета возможности нет ввиду отсутствия виз", - добавили в Ассоциации.
Пассажирский самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Летевший из Москвы самолет внезапно сел в Варшаве
9 сентября 2024, 03:09
 
Шарм-эш-ШейхПознаньКалининградВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала