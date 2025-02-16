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В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 16.02.2025
В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
Пожар произошел в частном доме в чувашском поселке Атрать, погибли два ребенка, их родители госпитализированы, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:43:00+03:00
2025-02-16T02:43:00+03:00
2025-02-16T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в чувашском поселке Атрать, погибли два ребенка, их родители госпитализированы, сообщили в МЧС РФ. "В поселке Атрать загорелся частный дом. В нем проживала семья из четырех человек. При тушении обнаружены тела двухлетнего и четырехлетнего мальчиков. Двадцатисемилетняя женщина и 36-летний мужчина госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Спасители ликвидировали пожар на 40 "квадратах". На месте работали шесть специалистов и три единицы техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
В чувашском поселке Атрать произошел пожар в частном доме, погибли два ребенка