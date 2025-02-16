https://ria.ru/20250216/pozhar-1999634793.html

В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка

В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 16.02.2025

В Чувашии при пожаре в частном доме погибли два ребенка

Пожар произошел в частном доме в чувашском поселке Атрать, погибли два ребенка, их родители госпитализированы, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:43:00+03:00

2025-02-16T02:43:00+03:00

2025-02-16T02:43:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в чувашском поселке Атрать, погибли два ребенка, их родители госпитализированы, сообщили в МЧС РФ. "В поселке Атрать загорелся частный дом. В нем проживала семья из четырех человек. При тушении обнаружены тела двухлетнего и четырехлетнего мальчиков. Двадцатисемилетняя женщина и 36-летний мужчина госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Спасители ликвидировали пожар на 40 "квадратах". На месте работали шесть специалистов и три единицы техники.

https://ria.ru/20250215/pozhar-1999628657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)