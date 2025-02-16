https://ria.ru/20250216/pozhar-1999631292.html

На внешней стороне Садового кольца загорелась машина

На внешней стороне Садового кольца загорелась машина - РИА Новости, 16.02.2025

На внешней стороне Садового кольца загорелась машина

Машина загорелась на внешней стороне Садового кольца в Москве, в районе станции метро "Октябрьская", движение перекрыто, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T01:10:00+03:00

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2025-02-16T01:10:00+03:00

происшествия

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Машина загорелась на внешней стороне Садового кольца в Москве, в районе станции метро "Октябрьская", движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне Садового кольца (в районе Октябрьского тоннеля) произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Движение в Октябрьском тоннеле перекрыто в обе стороны. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html

садовое кольцо (москва)

москва

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2025

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происшествия, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва