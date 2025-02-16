https://ria.ru/20250216/pozhar-1999631292.html
На внешней стороне Садового кольца загорелась машина
На внешней стороне Садового кольца загорелась машина - РИА Новости, 16.02.2025
На внешней стороне Садового кольца загорелась машина
Машина загорелась на внешней стороне Садового кольца в Москве, в районе станции метро "Октябрьская", движение перекрыто, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:10:00+03:00
2025-02-16T01:10:00+03:00
2025-02-16T01:10:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Машина загорелась на внешней стороне Садового кольца в Москве, в районе станции метро "Октябрьская", движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне Садового кольца (в районе Октябрьского тоннеля) произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Движение в Октябрьском тоннеле перекрыто в обе стороны. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html
садовое кольцо (москва)
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происшествия, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва
На внешней стороне Садового кольца загорелась машина
Дептранс: на внешней стороне Садового кольца в Москве загорелась машина