https://ria.ru/20250216/peterburg-1999676741.html

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей - РИА Новости, 16.02.2025

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей

Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:36:00+03:00

2025-02-16T14:36:00+03:00

2025-02-16T14:37:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в субботу в полицию Петроградского района обратился 86-летний житель одного из домов на улице Ленина. "Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

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санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург