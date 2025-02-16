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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей - РИА Новости, 16.02.2025
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14:36 16.02.2025 (обновлено: 14:37 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/peterburg-1999676741.html
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей - РИА Новости, 16.02.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:36:00+03:00
2025-02-16T14:37:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в субботу в полицию Петроградского района обратился 86-летний житель одного из домов на улице Ленина. "Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей

В Петербурге 86-летний пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в субботу в полицию Петроградского района обратился 86-летний житель одного из домов на улице Ленина.
"Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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