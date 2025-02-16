https://ria.ru/20250216/peterburg-1999676741.html
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей - РИА Новости, 16.02.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:36:00+03:00
2025-02-16T14:36:00+03:00
2025-02-16T14:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в субботу в полицию Петроградского района обратился 86-летний житель одного из домов на улице Ленина. "Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
В Петербурге 86-летний пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого мошенники убедили в необходимости "защитить" его сбережения, передал им 12 миллионов рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в субботу в полицию Петроградского района обратился 86-летний житель одного из домов на улице Ленина.
"Пожилой мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств от мошеннических действий убедили передать курьеру 12 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ
), полиция ищет предполагаемых фигурантов.