https://ria.ru/20250216/peskov-1999668519.html
Песков заявил о дефиците доверия к Украине
Песков заявил о дефиците доверия к Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Песков заявил о дефиците доверия к Украине
Дефицит доверия к Украине никуда уже не денется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:24:00+03:00
2025-02-16T13:24:00+03:00
2025-02-16T14:03:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дефицит доверия к Украине никуда уже не денется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.Отвечая на вопрос, на что теперь ориентироваться при подписании бумаг, если они не исполняются, как после обмана со стороны Запада с минскими соглашениями, Песков сообщил, что, договариваясь с Украиной, каждый раз нужно делать определенную корректировку на дефицит ее суверенности."И на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250216/peskov-1999669764.html
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков заявил о дефиците доверия к Украине
Песков: дефицит доверия к Украине никуда не денется