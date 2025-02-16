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Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США - РИА Новости, 16.02.2025
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12:21 16.02.2025 (обновлено: 13:13 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/peskov-1999659869.html
Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США
Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США - РИА Новости, 16.02.2025
Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:21:00+03:00
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сша
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить персональные санкции в отношении российских должностных лиц."Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями... Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос о возможности визита российской делегации в США с учетом того, что сейчас высокопоставленные должностные лица находятся под американскими санкциями.Говоря о процессе введения и отмены санкций в США, представитель Кремля в этом контексте напомнил о принятой Штатами в 1974 году ограничительной торговой поправке Джексона-Вэника, действие которой в отношении России было прекращено в 2012 году."Все мы помним новый пакет санкций, который был принят на следующий день после отмены. То есть это была такая квазиотмена: "Джексон-Вэник" сразу был заменен целым пакетом санкций, которые по своей композиции обеспечивали тот же эффект сдерживания нашей страны - попыток сдерживания нашей страны", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250216/peskov-1999660857.html
https://ria.ru/20250216/peskov-1999659537.html
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США

Песков заявил о возможности визита российских чиновников в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить персональные санкции в отношении российских должностных лиц.
"Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями... Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Первая встреча Путина и Трампа будет иметь особое значение, заявил Песков
Вчера, 12:28
Так он ответил на вопрос о возможности визита российской делегации в США с учетом того, что сейчас высокопоставленные должностные лица находятся под американскими санкциями.
Говоря о процессе введения и отмены санкций в США, представитель Кремля в этом контексте напомнил о принятой Штатами в 1974 году ограничительной торговой поправке Джексона-Вэника, действие которой в отношении России было прекращено в 2012 году.
"Все мы помним новый пакет санкций, который был принят на следующий день после отмены. То есть это была такая квазиотмена: "Джексон-Вэник" сразу был заменен целым пакетом санкций, которые по своей композиции обеспечивали тот же эффект сдерживания нашей страны - попыток сдерживания нашей страны", - добавил Песков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Трамп может приехать в Россию в любой момент, заявил Песков
Вчера, 12:18
 
РоссияСШАДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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