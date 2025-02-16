https://ria.ru/20250216/peskov-1999659869.html

Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США

Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США - РИА Новости, 16.02.2025

Песков рассказал о перспективах визита российских чиновников в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:21:00+03:00

2025-02-16T12:21:00+03:00

2025-02-16T13:13:00+03:00

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сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить персональные санкции в отношении российских должностных лиц."Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями... Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос о возможности визита российской делегации в США с учетом того, что сейчас высокопоставленные должностные лица находятся под американскими санкциями.Говоря о процессе введения и отмены санкций в США, представитель Кремля в этом контексте напомнил о принятой Штатами в 1974 году ограничительной торговой поправке Джексона-Вэника, действие которой в отношении России было прекращено в 2012 году."Все мы помним новый пакет санкций, который был принят на следующий день после отмены. То есть это была такая квазиотмена: "Джексон-Вэник" сразу был заменен целым пакетом санкций, которые по своей композиции обеспечивали тот же эффект сдерживания нашей страны - попыток сдерживания нашей страны", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999660857.html

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин