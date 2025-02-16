СМИ: США постарались заверить Украину, что ее пригласят на переговоры
WSJ: США старались заверить Украину, что ее пригласят к участию в переговорах
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители США постарались заверить Украину в том, что ее пригласят участвовать в переговорах по разрешению украинского конфликта, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
"Чиновники США постарались заверить Украину в том, что она сядет за стол переговоров с Россией, после того как Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху", - пишет издание.
По словам дипломатов, присутствовавших на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, гоcсекретарь США Марко Рубио заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен удерживать Киев от переговоров и что это "было бы глупо".