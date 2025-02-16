https://ria.ru/20250216/peregovory-1999637185.html

СМИ: США постарались заверить Украину, что ее пригласят на переговоры

СМИ: США постарались заверить Украину, что ее пригласят на переговоры - РИА Новости, 16.02.2025

СМИ: США постарались заверить Украину, что ее пригласят на переговоры

Представители США постарались заверить Украину в том, что ее пригласят участвовать в переговорах по разрешению украинского конфликта, утверждает издание Wall... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T04:25:00+03:00

2025-02-16T04:25:00+03:00

2025-02-16T04:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители США постарались заверить Украину в том, что ее пригласят участвовать в переговорах по разрешению украинского конфликта, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать". "Чиновники США постарались заверить Украину в том, что она сядет за стол переговоров с Россией, после того как Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху", - пишет издание. По словам дипломатов, присутствовавших на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, гоcсекретарь США Марко Рубио заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен удерживать Киев от переговоров и что это "было бы глупо".

https://ria.ru/20250216/sdelka-1999634637.html

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