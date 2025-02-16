Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе
МВД: выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Самыми востребованными государственными услугами стали: регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, миграционный учет иностранцев, выдача и замена паспортов гражданина РФ", - сказали в ведомстве.
Врип главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта
14 февраля, 15:27
В главке отметили, что за первый месяц 2025 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России уже предоставили свыше 3,5 миллиона государственных услуг.
Так, в январе иностранцам и россиянам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг оказали свыше 600 тысяч госуслуг в сфере миграции - в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году.
Замена паспорта 2025: причины, необходимые документы, сроки
27 января, 11:50