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Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе - РИА Новости, 16.02.2025
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01:19 16.02.2025 (обновлено: 01:20 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/pasport-1999631654.html
Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе
Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе - РИА Новости, 16.02.2025
Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе
Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Самыми востребованными государственными услугами стали: регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, миграционный учет иностранцев, выдача и замена паспортов гражданина РФ", - сказали в ведомстве. В главке отметили, что за первый месяц 2025 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России уже предоставили свыше 3,5 миллиона государственных услуг. Так, в январе иностранцам и россиянам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг оказали свыше 600 тысяч госуслуг в сфере миграции - в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году.
https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html
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общество, россия
Общество, Россия
Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе

МВД: выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Самыми востребованными государственными услугами стали: регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, миграционный учет иностранцев, выдача и замена паспортов гражданина РФ", - сказали в ведомстве.
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14 февраля, 15:27
В главке отметили, что за первый месяц 2025 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России уже предоставили свыше 3,5 миллиона государственных услуг.
Так, в январе иностранцам и россиянам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг оказали свыше 600 тысяч госуслуг в сфере миграции - в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году.
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