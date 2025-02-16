https://ria.ru/20250216/pasport-1999631654.html

Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе

Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе - РИА Новости, 16.02.2025

Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе

Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T01:19:00+03:00

2025-02-16T01:19:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Самыми востребованными государственными услугами стали: регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, миграционный учет иностранцев, выдача и замена паспортов гражданина РФ", - сказали в ведомстве. В главке отметили, что за первый месяц 2025 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России уже предоставили свыше 3,5 миллиона государственных услуг. Так, в январе иностранцам и россиянам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг оказали свыше 600 тысяч госуслуг в сфере миграции - в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html

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общество, россия