Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации
Овчинский: на юге Москвы расселили 11 домов по программе реновации
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Южном административном округе расселили 11 домов, которые будут снесены по программе реновации, их жители переехали в новые дома, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"Сегодня в Нагорном районе передали под заселение по программе реновации три жилых комплекса – в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Жители 11 домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом.
После того, как старые дома демонтируют, на их месте построят новостройки для целей реновации. Всего в Нагорном районе планируется расселить 53 дома.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который переехал в новый дом по программе реновации.