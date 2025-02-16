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Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации - РИА Новости, 16.02.2025
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12:15 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ovchinskiy-1999623342.html
Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации
Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации - РИА Новости, 16.02.2025
Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации
В Южном административном округе расселили 11 домов, которые будут снесены по программе реновации, их жители переехали в новые дома, рассказал министр... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:15:00+03:00
2025-02-16T12:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Южном административном округе расселили 11 домов, которые будут снесены по программе реновации, их жители переехали в новые дома, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Сегодня в Нагорном районе передали под заселение по программе реновации три жилых комплекса – в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Жители 11 домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом.После того, как старые дома демонтируют, на их месте построят новостройки для целей реновации. Всего в Нагорном районе планируется расселить 53 дома.Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который переехал в новый дом по программе реновации.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации

Овчинский: на юге Москвы расселили 11 домов по программе реновации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Южном административном округе расселили 11 домов, которые будут снесены по программе реновации, их жители переехали в новые дома, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"Сегодня в Нагорном районе передали под заселение по программе реновации три жилых комплекса – в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Жители 11 домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом.
После того, как старые дома демонтируют, на их месте построят новостройки для целей реновации. Всего в Нагорном районе планируется расселить 53 дома.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который переехал в новый дом по программе реновации.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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