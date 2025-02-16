https://ria.ru/20250216/ovchinskiy-1999623342.html

Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации

Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации - РИА Новости, 16.02.2025

Овчинский: жителей 11 домов в Нагорном районе расселили по реновации

В Южном административном округе расселили 11 домов, которые будут снесены по программе реновации, их жители переехали в новые дома, рассказал министр... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:15:00+03:00

2025-02-16T12:15:00+03:00

2025-02-16T12:15:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_0:8:3023:1708_1920x0_80_0_0_a66274fa83e5ab3978282628ed0a1e17.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Южном административном округе расселили 11 домов, которые будут снесены по программе реновации, их жители переехали в новые дома, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Сегодня в Нагорном районе передали под заселение по программе реновации три жилых комплекса – в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Жители 11 домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом.После того, как старые дома демонтируют, на их месте построят новостройки для целей реновации. Всего в Нагорном районе планируется расселить 53 дома.Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который переехал в новый дом по программе реновации.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы