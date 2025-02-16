https://ria.ru/20250216/oae-1999692473.html
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 16.02.2025
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году
Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:09:00+03:00
2025-02-16T17:09:00+03:00
2025-02-16T17:09:00+03:00
туризм
россия
оаэ
денис мантуров
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765837789_0:393:2730:1929_1920x0_80_0_0_f21a306d1ccc057bb74e8cc0ef316b9e.jpg
АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате. "Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении. В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.
https://ria.ru/20241028/dubay-1980535742.html
https://ria.ru/20250116/turisty-1993938671.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765837789_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4fb30da32420dd75eb2fa2944f9d5b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, денис мантуров, мухаммед бен заид аль нахайян
Туризм, Россия, ОАЭ, Денис Мантуров, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году
Мантуров: порядка двух миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году
АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова
, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ
. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате.
"Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении.
В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад.
В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.