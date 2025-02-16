https://ria.ru/20250216/oae-1999692473.html

Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году

Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 16.02.2025

Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году

Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:09:00+03:00

2025-02-16T17:09:00+03:00

2025-02-16T17:09:00+03:00

туризм

россия

оаэ

денис мантуров

мухаммед бен заид аль нахайян

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АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате. "Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении. В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.

https://ria.ru/20241028/dubay-1980535742.html

https://ria.ru/20250116/turisty-1993938671.html

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россия, оаэ, денис мантуров, мухаммед бен заид аль нахайян