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Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 16.02.2025
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Туризм
 
17:09 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/oae-1999692473.html
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 16.02.2025
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году
Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:09:00+03:00
2025-02-16T17:09:00+03:00
туризм
россия
оаэ
денис мантуров
мухаммед бен заид аль нахайян
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АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате. "Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении. В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.
https://ria.ru/20241028/dubay-1980535742.html
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россия, оаэ, денис мантуров, мухаммед бен заид аль нахайян
Туризм, Россия, ОАЭ, Денис Мантуров, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Около двух миллионов россиян посетили ОАЭ в 2024 году

Мантуров: порядка двух миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году

© РИА Новости / Светлана Баева Дубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
Дубай. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате.
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"Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении.
В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад.
В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей
16 января, 03:31
 
ТуризмРоссияОАЭДенис МантуровМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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