СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией - РИА Новости, 16.02.2025

СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в...

2025-02-16T03:40:00+03:00

2025-02-16T03:40:00+03:00

2025-02-16T03:47:00+03:00

в мире

сша

белоруссия

минск

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме."Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском", — пишет издание, ссылаясь на нескольких участников встречи.Как утверждается, суть сделки, предлагаемой США, заключается в ослаблении санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия — важного компонента удобрений, взамен на освобождение Белоруссией ряда заключенных.Официального подтверждения информации The New York Times со стороны Минска нет.Двенадцатого февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США, чье имя не раскрывается, и двух граждан Белоруссии — Андрея Кузнечика, работавшего на поддерживаемом США "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, и Елены Мовшук. В последующие дни пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

сша

белоруссия

минск

2025

Новости

