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СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией - РИА Новости, 16.02.2025
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03:40 16.02.2025 (обновлено: 03:47 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/nyt-1999636335.html
СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией
СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией - РИА Новости, 16.02.2025
СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией
Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:40:00+03:00
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в мире
сша
белоруссия
минск
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме."Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском", — пишет издание, ссылаясь на нескольких участников встречи.Как утверждается, суть сделки, предлагаемой США, заключается в ослаблении санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия — важного компонента удобрений, взамен на освобождение Белоруссией ряда заключенных.Официального подтверждения информации The New York Times со стороны Минска нет.Двенадцатого февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США, чье имя не раскрывается, и двух граждан Белоруссии — Андрея Кузнечика, работавшего на поддерживаемом США "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, и Елены Мовшук. В последующие дни пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999634263.html
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в мире, сша, белоруссия, минск
В мире, США, Белоруссия, Минск
СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

NYT: между США и Белоруссией готовится сделка по ослаблению санкций

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.
"Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском", — пишет издание, ссылаясь на нескольких участников встречи.
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Как утверждается, суть сделки, предлагаемой США, заключается в ослаблении санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия — важного компонента удобрений, взамен на освобождение Белоруссией ряда заключенных.
Официального подтверждения информации The New York Times со стороны Минска нет.
Двенадцатого февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США, чье имя не раскрывается, и двух граждан Белоруссии — Андрея Кузнечика, работавшего на поддерживаемом США "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, и Елены Мовшук. В последующие дни пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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