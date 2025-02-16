https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999723112.html

Мэр Николаева заявил о полном разрушении электрогенерации города

Мэр Николаева заявил о полном разрушении электрогенерации города - РИА Новости, 16.02.2025

Мэр Николаева заявил о полном разрушении электрогенерации города

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич утверждает, что в городе "полностью разрушена электрогенерация", а теплоснабжение всё еще не восстановлено. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:12:00+03:00

2025-02-16T22:12:00+03:00

2025-02-16T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич утверждает, что в городе "полностью разрушена электрогенерация", а теплоснабжение всё еще не восстановлено. Ранее в воскресенье Сенкевич заявил, что в Николаеве ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). "Абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы... Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, николаев (украина), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины