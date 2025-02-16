Мэр Николаева заявил о полном разрушении электрогенерации города
Мэр Николаева Сенкевич заявил, что в городе полностью разрушена электрогенерация
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич утверждает, что в городе "полностью разрушена электрогенерация", а теплоснабжение всё еще не восстановлено.
Ранее в воскресенье Сенкевич заявил, что в Николаеве ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).
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"Абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы... Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
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