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В Николаеве при взрыве погибли трое военных
В Николаеве при взрыве погибли трое военных - РИА Новости, 16.02.2025
В Николаеве при взрыве погибли трое военных
Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:50:00+03:00
2025-02-16T12:50:00+03:00
2025-02-16T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр противоминной деятельности. В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме. "Во время взрыва в Николаеве погибли твое военнослужащих центра противоминной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Николаев (Украина), Украина, РБК (медиагруппа), Страна.ua
В Николаеве при взрыве погибли трое военных
В Николаеве при взрыве у кафе погибли трое военных