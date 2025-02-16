Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве при взрыве погибли трое военных - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999663410.html
В Николаеве при взрыве погибли трое военных
В Николаеве при взрыве погибли трое военных - РИА Новости, 16.02.2025
В Николаеве при взрыве погибли трое военных
Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:50:00+03:00
2025-02-16T12:50:00+03:00
в мире
николаев (украина)
украина
рбк (медиагруппа)
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_0:503:1631:1420_1920x0_80_0_0_7ff0907f7ac5ac1460fbb66ef818044f.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр противоминной деятельности. В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме. "Во время взрыва в Николаеве погибли твое военнослужащих центра противоминной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
https://ria.ru/20241231/vzryv-1992175450.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_281:463:1515:1388_1920x0_80_0_0_9a7d8537d6788df714c7fc1a9ca30e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), украина, рбк (медиагруппа), страна.ua
В мире, Николаев (Украина), Украина, РБК (медиагруппа), Страна.ua
В Николаеве при взрыве погибли трое военных

В Николаеве при взрыве у кафе погибли трое военных

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр противоминной деятельности.
В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме.
"Во время взрыва в Николаеве погибли твое военнослужащих центра противоминной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
На Украине произошел взрыв в кабинете начальника предприятия
31 декабря 2024, 17:13
 
В миреНиколаев (Украина)УкраинаРБК (медиагруппа)Страна.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала