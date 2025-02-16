https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999663410.html

В Николаеве при взрыве погибли трое военных

В Николаеве при взрыве погибли трое военных - РИА Новости, 16.02.2025

В Николаеве при взрыве погибли трое военных

Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:50:00+03:00

2025-02-16T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих погибли в городе Николаев на юге Украины в результате взрыва у кафе, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на центр противоминной деятельности. В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме. "Во время взрыва в Николаеве погибли твое военнослужащих центра противоминной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаев (украина), украина, рбк (медиагруппа), страна.ua