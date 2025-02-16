https://ria.ru/20250216/nikolaev-1999645395.html

В Николаеве произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

В Николаеве произошел пожар на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2025

В Николаеве произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в городе Николаев на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T09:03:00+03:00

2025-02-16T09:03:00+03:00

2025-02-16T09:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в городе Николаев на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве ночью в воскресенье ночью. "Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры (в Николаеве – ред.), возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", - написал Ким в своем Telegram-канале. О каком объекте идет речь он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998795091.html

николаев (украина)

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николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины