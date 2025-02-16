https://ria.ru/20250216/netanyakhu-1999713232.html

Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы

Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы - РИА Новости, 16.02.2025

Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о том, что делать с сектором... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:43:00+03:00

2025-02-16T20:43:00+03:00

2025-02-16T20:48:00+03:00

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о том, что делать с сектором Газа, если не удастся вернуть всех оставшихся там заложников."Президент Трамп и я работаем в полном сотрудничестве и координации. Я не могу вдаваться во все детали, но у нас есть общая стратегия, в том числе по поводу того, когда и как откроются врата ада, если все наши похищенные, все до одного, не будут освобождены и не вернутся домой", - заявил Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

https://ria.ru/20250215/gaza-1999628880.html

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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио, хамас, палестина, сектор газа