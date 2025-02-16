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Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы - РИА Новости, 16.02.2025
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20:43 16.02.2025 (обновлено: 20:48 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/netanyakhu-1999713232.html
Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы
Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы - РИА Новости, 16.02.2025
Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о том, что делать с сектором... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:43:00+03:00
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в мире
сша
израиль
дональд трамп
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марко рубио
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о том, что делать с сектором Газа, если не удастся вернуть всех оставшихся там заложников."Президент Трамп и я работаем в полном сотрудничестве и координации. Я не могу вдаваться во все детали, но у нас есть общая стратегия, в том числе по поводу того, когда и как откроются врата ада, если все наши похищенные, все до одного, не будут освобождены и не вернутся домой", - заявил Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
https://ria.ru/20250215/gaza-1999628880.html
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио, хамас, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Нетаньяху заявил о полной координации с Трампом по вопросу Газы

Нетаньяху заявил о согласованности с США по Газе в случае невозврата заложников

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о том, что делать с сектором Газа, если не удастся вернуть всех оставшихся там заложников.
"Президент Трамп и я работаем в полном сотрудничестве и координации. Я не могу вдаваться во все детали, но у нас есть общая стратегия, в том числе по поводу того, когда и как откроются врата ада, если все наши похищенные, все до одного, не будут освобождены и не вернутся домой", - заявил Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников
15 февраля, 23:59
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМарко РубиоХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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