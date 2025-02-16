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"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых - РИА Новости, 16.02.2025
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Религия
 
08:00 16.02.2025 (обновлено: 08:08 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/nakhodka-1999419863.html
"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых
"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых - РИА Новости, 16.02.2025
"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых
Археологи обнаружили в Эквадоре древнюю гробницу. С виду ничего необычного, но чем глубже копали, тем становилось страшнее. К окончанию работ всех волновал один РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:00:00+03:00
2025-02-16T08:08:00+03:00
религия
эквадор
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Эквадоре древнюю гробницу. С виду ничего необычного, но чем глубже копали, тем становилось страшнее. К окончанию работ всех волновал один вопрос: "Кто же способен на такое зверство?"Выбивается из строяВот уже несколько лет группа специалистов из Университета Северной Каролины работает на западном побережье Эквадора, в местечке Буэн-Сукесо. Некогда там, на периферии Инкской империи, пережили величие и упадок несколько доколумбовых цивилизаций. Для исследователей они — настоящий клад.Например, мантеньо. На рубеже VI-VII веков нашей эры представители этой культуры поселились у Тихого океана. Просуществовала древняя цивилизация вплоть до испанского вторжения.Суровые условия вынуждали индейцев в кратчайшие сроки осваивать новые ремесла и, по сути, выживать. Довольно быстро они стали первоклассными мореходами. Следом развили обширные торговые связи. Зерно и другие продукты меняли на раковины и моллюсков. Их мантеньо вылавливали, как никто другой, искусно.Нередко к здешним морякам обращались соседи по континенту. Одно время даже могущественные инки не брезговали перевозить свои товары на добротно сложенных плотах мантеньо.Обо всем этом подробно повествуют хроники католических монахов, прибывших в XVI столетии просвещать индейцев. А вот памятников материальной культуры сохранилось не так много. Сегодня о мантеньо напоминают лишь обломки ритуальных стел и развалины святилищ в окрестностях Буэн-Сукесо.Поэтому каждая находка для археологов — бесценный вклад в копилку знаний о давно исчезнувшей цивилизации. Ученым из Университета Северной Каролины повезло: несколько месяцев назад они наткнулись на нетронутые захоронения вблизи одного из капищ.Все могилы возрастом приблизительно 1200 лет и устроены "по стандарту" — довольно глубокие, с набором бусин из гальки и ожерелий из морских раковин. Но одна сильно отличается. Найденное в ней повергло археологов в шок.Банальность злаВ "особой" могиле, как выяснилось, лежат останки девушки 17-20 лет, жившей примерно в X веке. На костях черепа заметны следы травмы. Скорее всего, ее нанесли тяжелым тупым предметом.Кроме того, у покойницы отсутствовали обе кисти и правая нога — они лежали рядом. Антропологический анализ показал, что их отсекли. Причем довольно умело — спилы почти идеально гладкие.Но самое страшное ждало впереди. Немного расширив раскоп, американские специалисты буквально замерли: в небольшой нише они увидели останки младенца.Выяснилось, что плод был на седьмом-девятом месяце развития. А первичный анализ ДНК показал максимальную степень родства ребенка и убитой девушки.По характеру травмы и отрубленным конечностям было ясно: несчастную принесли в жертву. Но у кого поднялась рука сотворить подобное с беременной?"Ошибочно было бы оценивать этот факт с точки зрения современной морали. Надо попытаться понять логику людей, живших тысячу лет назад. Быть может, для них умерщвление плода было чем-то большим простого подношения богам", — поделилась соображениями биоархеолог Сара Юнгст, руководитель экспедиции.Кроме того, подобная жуткая практика может свидетельствовать об особом положении женщин в здешнем обществе. Однако это более чем странно. Ведь испанские хроники отмечают: мантеньо, в отличие от ацтеков, майя и инков, не приносили в жертву людей. Поэтому, заключила Юнгст, не исключено и банальное убийство — например, особы царского рода. Просто затем его завуалировали под ритуальное.И костей не соберешьСтранности добавили и другие артефакты: они не схожи с теми, что наука традиционно относит к культуре мантеньо.Кроме того, на глазницах жертвы лежали раковины съедобных шарниров — особого вида двустворчатых моллюсков. Индейцы так не хоронили. Об этом свидетельствуют как близлежащие могилы, так и открытые ранее.Зато так поступали представители другой цивилизации — вальдивия. Они обитали приблизительно в тех же краях. Но — на две с половиной тысячи лет раньше. И пока, отмечает Юнгст, нет оснований полагать, что глиняные черепки и остатки украшений принадлежат этой культуре.Окончательно запутал археологов фрагмент мужского черепа, обнаруженный в изголовье убитой. Углеродный анализ показал: его обладатель жил примерно на полтора века позже беременной девушки.Ученые предположили, что это может быть представитель народа гуанкавилька. Это племя незадолго до вторжения испанцев потеснило мантеньо и заняло часть их территорий. Однако версию еще предстоит проверить.Так что теперь перед специалистами стоит непростая задача — разобраться в погребальном эклектизме. И понять, что же на самом деле произошло тысячелетия назад на побережье Тихого океана: ритуальное священнодействие или бытовое убийство.
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эквадор, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Эквадор, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых

Ученые из Северной Каролины раскопали странное ритуальное захоронение в Эквадоре

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкОбработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова
Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Артем Креминский
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Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Эквадоре древнюю гробницу. С виду ничего необычного, но чем глубже копали, тем становилось страшнее. К окончанию работ всех волновал один вопрос: "Кто же способен на такое зверство?"

Выбивается из строя

Вот уже несколько лет группа специалистов из Университета Северной Каролины работает на западном побережье Эквадора, в местечке Буэн-Сукесо. Некогда там, на периферии Инкской империи, пережили величие и упадок несколько доколумбовых цивилизаций. Для исследователей они — настоящий клад.
Например, мантеньо. На рубеже VI-VII веков нашей эры представители этой культуры поселились у Тихого океана. Просуществовала древняя цивилизация вплоть до испанского вторжения.
Суровые условия вынуждали индейцев в кратчайшие сроки осваивать новые ремесла и, по сути, выживать. Довольно быстро они стали первоклассными мореходами. Следом развили обширные торговые связи. Зерно и другие продукты меняли на раковины и моллюсков. Их мантеньо вылавливали, как никто другой, искусно.
Нередко к здешним морякам обращались соседи по континенту. Одно время даже могущественные инки не брезговали перевозить свои товары на добротно сложенных плотах мантеньо.
CC BY-SA 4.0 / Cambridge University Press (cropped) / Карта прибрежного Эквадора с изображением Буэн-Сукесо и других мест в Мантеньо
Карта прибрежного Эквадора с изображением Буэн-Сусесо и других мест в Мантеньо - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Cambridge University Press (cropped) /
Карта прибрежного Эквадора с изображением Буэн-Сукесо и других мест в Мантеньо
Обо всем этом подробно повествуют хроники католических монахов, прибывших в XVI столетии просвещать индейцев. А вот памятников материальной культуры сохранилось не так много. Сегодня о мантеньо напоминают лишь обломки ритуальных стел и развалины святилищ в окрестностях Буэн-Сукесо.
Поэтому каждая находка для археологов — бесценный вклад в копилку знаний о давно исчезнувшей цивилизации. Ученым из Университета Северной Каролины повезло: несколько месяцев назад они наткнулись на нетронутые захоронения вблизи одного из капищ.
Все могилы возрастом приблизительно 1200 лет и устроены "по стандарту" — довольно глубокие, с набором бусин из гальки и ожерелий из морских раковин. Но одна сильно отличается. Найденное в ней повергло археологов в шок.

Банальность зла

В "особой" могиле, как выяснилось, лежат останки девушки 17-20 лет, жившей примерно в X веке. На костях черепа заметны следы травмы. Скорее всего, ее нанесли тяжелым тупым предметом.
CC BY-SA 4.0 / Cambridge University Press (cropped) / Рисунок захоронения 10, сделанный во время раскопок, и схема, показывающая недостающие элементы (темно-серые) и нарушенные элементы (светло-серые)
Рисунок захоронения 10, сделанный во время раскопок, и схема, показывающая недостающие элементы (темно-серые) и нарушенные элементы (светло-серые) - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Cambridge University Press (cropped) /
Рисунок захоронения 10, сделанный во время раскопок, и схема, показывающая недостающие элементы (темно-серые) и нарушенные элементы (светло-серые)
Кроме того, у покойницы отсутствовали обе кисти и правая нога — они лежали рядом. Антропологический анализ показал, что их отсекли. Причем довольно умело — спилы почти идеально гладкие.
Но самое страшное ждало впереди. Немного расширив раскоп, американские специалисты буквально замерли: в небольшой нише они увидели останки младенца.
Выяснилось, что плод был на седьмом-девятом месяце развития. А первичный анализ ДНК показал максимальную степень родства ребенка и убитой девушки.
По характеру травмы и отрубленным конечностям было ясно: несчастную принесли в жертву. Но у кого поднялась рука сотворить подобное с беременной?
CC BY-SA 4.0 / Cambridge University Press (cropped) / Артефакты, найденные на месте захоронения
Артефакты, найденные на месте захоронения - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Cambridge University Press (cropped) /
Артефакты, найденные на месте захоронения
"Ошибочно было бы оценивать этот факт с точки зрения современной морали. Надо попытаться понять логику людей, живших тысячу лет назад. Быть может, для них умерщвление плода было чем-то большим простого подношения богам", — поделилась соображениями биоархеолог Сара Юнгст, руководитель экспедиции.
Кроме того, подобная жуткая практика может свидетельствовать об особом положении женщин в здешнем обществе. Однако это более чем странно. Ведь испанские хроники отмечают: мантеньо, в отличие от ацтеков, майя и инков, не приносили в жертву людей.
Поэтому, заключила Юнгст, не исключено и банальное убийство — например, особы царского рода. Просто затем его завуалировали под ритуальное.

И костей не соберешь

Странности добавили и другие артефакты: они не схожи с теми, что наука традиционно относит к культуре мантеньо.
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Statue of Manteño-Huancavilca culture (1100 - 1520), Museo Casa del Alabado, Quito, Pichincha, Ecuador (cropped)Статуя культуры Мантеньо-Гуанкавилька (1100-1520), музей Каса-дель-Алабадо, Пичинча, Эквадор
Статуя культуры Мантеньо-Гуанкавилька (1100-1520), Музей Каса-дель-Алабадо, Пичинча, Эквадор - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Statue of Manteño-Huancavilca culture (1100 - 1520), Museo Casa del Alabado, Quito, Pichincha, Ecuador (cropped)
Статуя культуры Мантеньо-Гуанкавилька (1100-1520), музей Каса-дель-Алабадо, Пичинча, Эквадор
Кроме того, на глазницах жертвы лежали раковины съедобных шарниров — особого вида двустворчатых моллюсков. Индейцы так не хоронили. Об этом свидетельствуют как близлежащие могилы, так и открытые ранее.
Зато так поступали представители другой цивилизации — вальдивия. Они обитали приблизительно в тех же краях. Но — на две с половиной тысячи лет раньше. И пока, отмечает Юнгст, нет оснований полагать, что глиняные черепки и остатки украшений принадлежат этой культуре.
Окончательно запутал археологов фрагмент мужского черепа, обнаруженный в изголовье убитой. Углеродный анализ показал: его обладатель жил примерно на полтора века позже беременной девушки.
Ученые предположили, что это может быть представитель народа гуанкавилька. Это племя незадолго до вторжения испанцев потеснило мантеньо и заняло часть их территорий. Однако версию еще предстоит проверить.
Так что теперь перед специалистами стоит непростая задача — разобраться в погребальном эклектизме. И понять, что же на самом деле произошло тысячелетия назад на побережье Тихого океана: ритуальное священнодействие или бытовое убийство.
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