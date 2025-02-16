https://ria.ru/20250216/nakhodka-1999419863.html

"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых

"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых - РИА Новости, 16.02.2025

"Не пощадили даже ребенка". Находка в горах шокировала ученых

Археологи обнаружили в Эквадоре древнюю гробницу. С виду ничего необычного, но чем глубже копали, тем становилось страшнее. К окончанию работ всех волновал один РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Эквадоре древнюю гробницу. С виду ничего необычного, но чем глубже копали, тем становилось страшнее. К окончанию работ всех волновал один вопрос: "Кто же способен на такое зверство?"Выбивается из строяВот уже несколько лет группа специалистов из Университета Северной Каролины работает на западном побережье Эквадора, в местечке Буэн-Сукесо. Некогда там, на периферии Инкской империи, пережили величие и упадок несколько доколумбовых цивилизаций. Для исследователей они — настоящий клад.Например, мантеньо. На рубеже VI-VII веков нашей эры представители этой культуры поселились у Тихого океана. Просуществовала древняя цивилизация вплоть до испанского вторжения.Суровые условия вынуждали индейцев в кратчайшие сроки осваивать новые ремесла и, по сути, выживать. Довольно быстро они стали первоклассными мореходами. Следом развили обширные торговые связи. Зерно и другие продукты меняли на раковины и моллюсков. Их мантеньо вылавливали, как никто другой, искусно.Нередко к здешним морякам обращались соседи по континенту. Одно время даже могущественные инки не брезговали перевозить свои товары на добротно сложенных плотах мантеньо.Обо всем этом подробно повествуют хроники католических монахов, прибывших в XVI столетии просвещать индейцев. А вот памятников материальной культуры сохранилось не так много. Сегодня о мантеньо напоминают лишь обломки ритуальных стел и развалины святилищ в окрестностях Буэн-Сукесо.Поэтому каждая находка для археологов — бесценный вклад в копилку знаний о давно исчезнувшей цивилизации. Ученым из Университета Северной Каролины повезло: несколько месяцев назад они наткнулись на нетронутые захоронения вблизи одного из капищ.Все могилы возрастом приблизительно 1200 лет и устроены "по стандарту" — довольно глубокие, с набором бусин из гальки и ожерелий из морских раковин. Но одна сильно отличается. Найденное в ней повергло археологов в шок.Банальность злаВ "особой" могиле, как выяснилось, лежат останки девушки 17-20 лет, жившей примерно в X веке. На костях черепа заметны следы травмы. Скорее всего, ее нанесли тяжелым тупым предметом.Кроме того, у покойницы отсутствовали обе кисти и правая нога — они лежали рядом. Антропологический анализ показал, что их отсекли. Причем довольно умело — спилы почти идеально гладкие.Но самое страшное ждало впереди. Немного расширив раскоп, американские специалисты буквально замерли: в небольшой нише они увидели останки младенца.Выяснилось, что плод был на седьмом-девятом месяце развития. А первичный анализ ДНК показал максимальную степень родства ребенка и убитой девушки.По характеру травмы и отрубленным конечностям было ясно: несчастную принесли в жертву. Но у кого поднялась рука сотворить подобное с беременной?"Ошибочно было бы оценивать этот факт с точки зрения современной морали. Надо попытаться понять логику людей, живших тысячу лет назад. Быть может, для них умерщвление плода было чем-то большим простого подношения богам", — поделилась соображениями биоархеолог Сара Юнгст, руководитель экспедиции.Кроме того, подобная жуткая практика может свидетельствовать об особом положении женщин в здешнем обществе. Однако это более чем странно. Ведь испанские хроники отмечают: мантеньо, в отличие от ацтеков, майя и инков, не приносили в жертву людей. Поэтому, заключила Юнгст, не исключено и банальное убийство — например, особы царского рода. Просто затем его завуалировали под ритуальное.И костей не соберешьСтранности добавили и другие артефакты: они не схожи с теми, что наука традиционно относит к культуре мантеньо.Кроме того, на глазницах жертвы лежали раковины съедобных шарниров — особого вида двустворчатых моллюсков. Индейцы так не хоронили. Об этом свидетельствуют как близлежащие могилы, так и открытые ранее.Зато так поступали представители другой цивилизации — вальдивия. Они обитали приблизительно в тех же краях. Но — на две с половиной тысячи лет раньше. И пока, отмечает Юнгст, нет оснований полагать, что глиняные черепки и остатки украшений принадлежат этой культуре.Окончательно запутал археологов фрагмент мужского черепа, обнаруженный в изголовье убитой. Углеродный анализ показал: его обладатель жил примерно на полтора века позже беременной девушки.Ученые предположили, что это может быть представитель народа гуанкавилька. Это племя незадолго до вторжения испанцев потеснило мантеньо и заняло часть их территорий. Однако версию еще предстоит проверить.Так что теперь перед специалистами стоит непростая задача — разобраться в погребальном эклектизме. И понять, что же на самом деле произошло тысячелетия назад на побережье Тихого океана: ритуальное священнодействие или бытовое убийство.

https://ria.ru/20250214/istoriya-1999169133.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эквадор, аналитика - религия и мировоззрение