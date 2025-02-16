https://ria.ru/20250216/moshennichestvo-1999657516.html

Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством

Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 16.02.2025

Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:03:00+03:00

2025-02-16T12:03:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые используют преступники для обмана и хищения средств граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству был внесен в Госдуму правительством РФ в субботу. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации. По словам председателя Госдумы, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. "Количество преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, растет. Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты. В пресс-службе также сообщили, что Володин направил законопроект в профильный комитет по информационной политике. "Принятие закона позволит оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений", - отметил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что борьба с мошенниками - один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию, депутаты ведут последовательную работу в этом направлении. Он напомнил, что единогласно был принят закон о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, а на рассмотрении находятся и другие инициативы, направленные на защиту от аферистов. "Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для мошенников возможность наживаться на людях", — добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999571639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф