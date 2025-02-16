Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 16.02.2025 (обновлено: 12:04 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/moshennichestvo-1999657516.html
Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством
Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 16.02.2025
Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:03:00+03:00
2025-02-16T12:04:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые используют преступники для обмана и хищения средств граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству был внесен в Госдуму правительством РФ в субботу. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации. По словам председателя Госдумы, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. "Количество преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, растет. Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты. В пресс-службе также сообщили, что Володин направил законопроект в профильный комитет по информационной политике. "Принятие закона позволит оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений", - отметил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что борьба с мошенниками - один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию, депутаты ведут последовательную работу в этом направлении. Он напомнил, что единогласно был принят закон о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, а на рассмотрении находятся и другие инициативы, направленные на защиту от аферистов. "Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для мошенников возможность наживаться на людях", — добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999571639.html
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал подробности проекта по борьбе с телефонным мошенничеством

Володин: ГД приоритетно обсудит проект о борьбе с телефонным мошенничеством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые используют преступники для обмана и хищения средств граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству был внесен в Госдуму правительством РФ в субботу. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества
15 февраля, 14:36
По словам председателя Госдумы, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
"Количество преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, растет. Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
В пресс-службе также сообщили, что Володин направил законопроект в профильный комитет по информационной политике.
"Принятие закона позволит оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений", - отметил Володин.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:19157
11 февраля, 13:50
Председатель Госдумы подчеркнул, что борьба с мошенниками - один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию, депутаты ведут последовательную работу в этом направлении. Он напомнил, что единогласно был принят закон о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, а на рассмотрении находятся и другие инициативы, направленные на защиту от аферистов.
"Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для мошенников возможность наживаться на людях", — добавил председатель Госдумы.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
12 февраля, 02:20
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала