https://ria.ru/20250216/minzdrav-1999725266.html
Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить
Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить - РИА Новости, 16.02.2025
Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить
Минздрав России планирует обновить порядок оказания медицинской помощи детям, в том числе в период обучения, соответствующий проект приказа министерства... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:56:00+03:00
2025-02-16T22:56:00+03:00
2025-02-16T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России планирует обновить порядок оказания медицинской помощи детям, в том числе в период обучения, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", - говорится в проекте. В пресс-службе Минздрава России пояснили, что была разработана целевая модель оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях, пересмотрена штатная численность медработников, введена должность медицинской сестры - специалиста по оказанию медпомощи обучающимся. Согласно документу, медицинский пункт может находиться в структуре медицинской организации или являться структурной частью образовательной организации. В проекте уточнены функциональные обязанности медработников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей. Кроме того, проект предусматривает возможность выдачи медицинским работником медицинского пункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить
Минздрав планирует обновить порядок оказания медпомощи детям в период обучения
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России планирует обновить порядок оказания медицинской помощи детям, в том числе в период обучения, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", - говорится в проекте.
В пресс-службе Минздрава России
пояснили, что была разработана целевая модель оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях, пересмотрена штатная численность медработников, введена должность медицинской сестры - специалиста по оказанию медпомощи обучающимся.
Согласно документу, медицинский пункт может находиться в структуре медицинской организации или являться структурной частью образовательной организации. В проекте уточнены функциональные обязанности медработников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей.
Кроме того, проект предусматривает возможность выдачи медицинским работником медицинского пункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением, подчеркнули в министерстве.