https://ria.ru/20250216/minzdrav-1999725266.html

Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить

Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить - РИА Новости, 16.02.2025

Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить

Минздрав России планирует обновить порядок оказания медицинской помощи детям, в том числе в период обучения, соответствующий проект приказа министерства... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:56:00+03:00

2025-02-16T22:56:00+03:00

2025-02-16T22:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России планирует обновить порядок оказания медицинской помощи детям, в том числе в период обучения, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, ‎в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", - говорится в проекте. В пресс-службе Минздрава России пояснили, что была разработана целевая модель оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях, пересмотрена штатная численность медработников, введена должность медицинской сестры - специалиста по оказанию медпомощи обучающимся. Согласно документу, медицинский пункт может находиться в структуре медицинской организации или являться структурной частью образовательной организации. В проекте уточнены функциональные обязанности медработников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей. Кроме того, проект предусматривает возможность выдачи медицинским работником медицинского пункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия