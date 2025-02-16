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В Польше исключили размещение армии на Украине после конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
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15:34 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/mid-1999683842.html
В Польше исключили размещение армии на Украине после конфликта
В Польше исключили размещение армии на Украине после конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
В Польше исключили размещение армии на Украине после конфликта
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что развертывание на территории Украины польских вооруженных сил после окончания конфликта не... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:34:00+03:00
2025-02-16T15:34:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
радослав сикорский
владимир путин
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что развертывание на территории Украины польских вооруженных сил после окончания конфликта не обсуждается. "Это не обсуждается", - заявил Сикорский в интервью телеканалу TVP World, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250215/smi-1999551415.html
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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, владимир путин, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
В Польше исключили размещение армии на Украине после конфликта

Сикорский: размещение миротворцев на Украине после конфликта не обсуждается

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что развертывание на территории Украины польских вооруженных сил после окончания конфликта не обсуждается.
«
"Это не обсуждается", - заявил Сикорский в интервью телеканалу TVP World, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину
15 февраля, 11:53
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО
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