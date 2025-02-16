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Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев - РИА Новости, 16.02.2025
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Тамбовская область
 
13:59 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/matushkin-1999671842.html
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев - РИА Новости, 16.02.2025
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем тамбовских героев и пожелал им крепкого здоровья... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:59:00+03:00
2025-02-16T13:59:00+03:00
тамбовская область
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем тамбовских героев и пожелал им крепкого здоровья и долголетия, сообщает пресс-служба регионального парламента. День тамбовских героев отмечается 16 февраля с 2020 года. В этот день 1942 года военной разведчице Зое Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В честь этой даты жители региона ежегодно отмечают День тамбовских героев и вспоминают подвиги людей, которые своей отвагой, мужеством и преданностью Отечеству оставили след в истории России. В воскресенье в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Медаль вручается участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, имеющим нагрудные знаки "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", труженикам тыла. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель областной думы Евгений Матушкин, участник программы "Время Героев" Константин Кутейников, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны СВО, представители молодежных организаций, юнармейцы. Матушкин от депутатского корпуса поздравил ветеранов с Днем тамбовских героев и пожелал им крепкого здоровья и долголетия. "В этот день мы выражаем глубокую благодарность жителям Тамбовской области, которые отстаивали интересы и свободу нашей Родины и не щадили себя ради будущих поколений. Этот праздник – дань уважения и памяти нашим предкам, которые проявили мужество, отвагу и героизм в борьбе за независимость Отечества. Тамбовская земля всегда была известна своими патриотами, сильными духом людьми, которые с честью выполняли свой долг по защите Отечества. 450 тысяч тамбовчан в годы Великой Отечественной войны ушли защищать Родину. Половина из них домой не вернулись. Сегодня наша общая задача – сохранить историческую память и передать будущим поколениям традиции доблестного служения Отечеству", – приводит пресс-служба слова Матушкина. По мнению спикера регионального парламента, сегодня дело героев Великой Отечественной войны продолжают их потомки — нынешние защитники Отечества, которые героически отстаивают интересы нашего государства.
https://ria.ru/20250215/matushkin-1999573486.html
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тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев

Матушкин в День тамбовских героев пожелал ветеранам крепкого здоровья

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыЕвгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем тамбовских героев и пожелал им крепкого здоровья и долголетия, сообщает пресс-служба регионального парламента.
День тамбовских героев отмечается 16 февраля с 2020 года. В этот день 1942 года военной разведчице Зое Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В честь этой даты жители региона ежегодно отмечают День тамбовских героев и вспоминают подвиги людей, которые своей отвагой, мужеством и преданностью Отечеству оставили след в истории России.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин почтил память воинов-интернационалистов - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Матушкин в Тамбовской области почтил память воинов-интернационалистов
15 февраля, 14:53
В воскресенье в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Медаль вручается участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, имеющим нагрудные знаки "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", труженикам тыла. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель областной думы Евгений Матушкин, участник программы "Время Героев" Константин Кутейников, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны СВО, представители молодежных организаций, юнармейцы.
Матушкин от депутатского корпуса поздравил ветеранов с Днем тамбовских героев и пожелал им крепкого здоровья и долголетия.
"В этот день мы выражаем глубокую благодарность жителям Тамбовской области, которые отстаивали интересы и свободу нашей Родины и не щадили себя ради будущих поколений. Этот праздник – дань уважения и памяти нашим предкам, которые проявили мужество, отвагу и героизм в борьбе за независимость Отечества. Тамбовская земля всегда была известна своими патриотами, сильными духом людьми, которые с честью выполняли свой долг по защите Отечества. 450 тысяч тамбовчан в годы Великой Отечественной войны ушли защищать Родину. Половина из них домой не вернулись. Сегодня наша общая задача – сохранить историческую память и передать будущим поколениям традиции доблестного служения Отечеству", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
По мнению спикера регионального парламента, сегодня дело героев Великой Отечественной войны продолжают их потомки — нынешние защитники Отечества, которые героически отстаивают интересы нашего государства.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Тамбовская областьТамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
 
 
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