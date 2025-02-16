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Ликсутов: системы радиационного контроля будут производить в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: системы радиационного контроля будут производить в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 16.02.2025

Ликсутов: системы радиационного контроля будут производить в ОЭЗ Москвы

Производитель систем радиационного контроля ООО "Доза Тех" (входит в НПП "Доза") стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:13:00+03:00

2025-02-16T11:13:00+03:00

2025-02-16T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель систем радиационного контроля ООО "Доза Тех" (входит в НПП "Доза") стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что благодаря статусу резидента особой экономической зоны компании могут получать налоговые льготы и другие преференции, а высвобожденные средства направлять на внедрение современных разработок и запуск новых высокотехнологичных производств."Основная продукция, которую будет выпускать компания, – приборы и системы радиационного контроля, в том числе дозиметры, радиометры и другое оборудование. Производственная мощность завода на площадке "Алабушево" превысит 600 изделий в год. На заявленную производительность предприятие должно выйти не позднее 2030 года", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы.Заместитель мэра также уточнил, что объем инвестиций в данный проект превысит 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано порядка 130 новых рабочих мест."Продолжаем развивать особую экономическую зону столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – сообщил Ликсутов.Отмечается, что данное предприятие создаст современную площадку для производства, сборки и тестирования оборудования радиационного контроля. Проектирование нового завода на площадке "Алабушево" начнется в первом квартале текущего года. Его площадь превысит 15 тысяч "квадратов"."Запуск производства продукции планируется в начале 2027 года. Оборудование, которое будет делать завод на площадке ОЭЗ Москвы, востребовано на различных объектах: на атомных станциях и ледоколах, в медицинских центрах, рентгеновских кабинетах", – уточнил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.В департаменте пояснили, что компания создаст современную площадку для производства, сборки, тестирования оборудования и систем радиационного контроля.По словам гендиректора НПП "Доза" Алексея Нурлыбаева, дополнительные производственные мощности позволят компании нарастить долю продукции собственного производства в системах радиационного контроля, что обеспечит технологическую независимость от продуктов сторонних производителей.В свою очередь, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев рассказал, что благодаря статуту резидента ОЭЗ компанию освободят от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Кроме того, она получит таможенные преференции, ставка налога на прибыль составит 2%.Ранее Ликсутов сообщил, что Москва заключила концессионное соглашение о создании многофункционального спортивного комплекса на территории инновационного центра "Сколково". Он появится к 2028 году.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999564684.html

https://ria.ru/20250214/liksutov-1999316907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, сколково, поддержка бизнеса