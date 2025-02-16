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У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:37:00+03:00
2025-02-16T14:37:00+03:00
2025-02-16T14:37:00+03:00
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 16 февраля в 18.43 (10.43 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами не объявлялась. Это уже третье землетрясение у побережья южных Курил в течение суток: первое произошло ночью, второе – днем и ощущалось силой три балла на острове Шикотан.
https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html
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Тихий океан, Курильские острова, Шикотан, Елена Семенова, Россия, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9