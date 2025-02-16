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На Кубани зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 16.02.2025
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14:24 16.02.2025 (обновлено: 14:31 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/kuban-1999673812.html
На Кубани зафиксировали новые выбросы мазута
На Кубани зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 16.02.2025
На Кубани зафиксировали новые выбросы мазута
Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:24:00+03:00
2025-02-16T14:31:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. "По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута. Также проверили состояние защитных сооружений – во всех случаях они выдержали натиск стихии. Фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом. Именно там сосредоточены основные усилия по уборке берега", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://realty.ria.ru/20250212/oteli-1998677376.html
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краснодарский край
севастополь
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происшествия, краснодарский край, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

На 11 участках пляжей в Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторные выбросы мазута после ЧП с танкерами в Краснодарском крае
Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
"По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута. Также проверили состояние защитных сооружений – во всех случаях они выдержали натиск стихии. Фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом. Именно там сосредоточены основные усилия по уборке берега", - говорится в сообщении.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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