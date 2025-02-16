https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита

Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита - РИА Новости, 16.02.2025

Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита

Россиянам, на чье имя мошенники оформили кредит, следует обратиться в полицию или суд, пишет РБК. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянам, на чье имя мошенники оформили кредит, следует обратиться в полицию или суд, пишет РБК.Как отмечает издание, наиболее достоверным способом узнать о своих кредитах и долгах по ним является проверка кредитной истории. Это можно сделать, обратившись в бюро кредитных историй с помощью "Госуслуг" или в банк."Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко", — говорится в публикации.На этот случай РБК приводит следующие варианты действий:При этом не стоит совершать каких-либо платежей для погашения кредита, поскольку это могут расценить как "намерение исполнить взятые на себя обязательства", указывается в статье.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что банк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек. Как отметил топ-менеджер, если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

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