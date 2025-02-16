Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита
РБК опубликовал алгоритм действий при оформлении мошенниками кредита
Деньги . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянам, на чье имя мошенники оформили кредит, следует обратиться в полицию или суд, пишет РБК.
Как отмечает издание, наиболее достоверным способом узнать о своих кредитах и долгах по ним является проверка кредитной истории. Это можно сделать, обратившись в бюро кредитных историй с помощью "Госуслуг" или в банк.
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"Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко", — говорится в публикации.
На этот случай РБК приводит следующие варианты действий:
- написать заявление в полицию;
- обратиться в кредитную организацию;
- обратиться к регулятору (через онлайн-приемную Банка России);
- обратиться в прокуратуру;
- обратиться в саморегулируемые организации (например, "МиР" или "Микрофинансовый альянс");
- обратиться в суд (если предыдущие шаги не помогли).
При этом не стоит совершать каких-либо платежей для погашения кредита, поскольку это могут расценить как "намерение исполнить взятые на себя обязательства", указывается в статье.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что банк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек. Как отметил топ-менеджер, если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит.