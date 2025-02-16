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Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита - РИА Новости, 16.02.2025
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18:40 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита - РИА Новости, 16.02.2025
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита
Россиянам, на чье имя мошенники оформили кредит, следует обратиться в полицию или суд, пишет РБК. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:40:00+03:00
2025-02-16T18:40:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянам, на чье имя мошенники оформили кредит, следует обратиться в полицию или суд, пишет РБК.Как отмечает издание, наиболее достоверным способом узнать о своих кредитах и долгах по ним является проверка кредитной истории. Это можно сделать, обратившись в бюро кредитных историй с помощью "Госуслуг" или в банк."Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко", — говорится в публикации.На этот случай РБК приводит следующие варианты действий:При этом не стоит совершать каких-либо платежей для погашения кредита, поскольку это могут расценить как "намерение исполнить взятые на себя обязательства", указывается в статье.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что банк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек. Как отметил топ-менеджер, если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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россия, общество
Россия, Общество
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита

РБК опубликовал алгоритм действий при оформлении мошенниками кредита

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянам, на чье имя мошенники оформили кредит, следует обратиться в полицию или суд, пишет РБК.
Как отмечает издание, наиболее достоверным способом узнать о своих кредитах и долгах по ним является проверка кредитной истории. Это можно сделать, обратившись в бюро кредитных историй с помощью "Госуслуг" или в банк.
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"Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко", — говорится в публикации.
На этот случай РБК приводит следующие варианты действий:
  • написать заявление в полицию;
  • обратиться в кредитную организацию;
  • обратиться к регулятору (через онлайн-приемную Банка России);
  • обратиться в прокуратуру;
  • обратиться в саморегулируемые организации (например, "МиР" или "Микрофинансовый альянс");
  • обратиться в суд (если предыдущие шаги не помогли).
При этом не стоит совершать каких-либо платежей для погашения кредита, поскольку это могут расценить как "намерение исполнить взятые на себя обязательства", указывается в статье.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что банк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек. Как отметил топ-менеджер, если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит.
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