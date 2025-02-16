https://ria.ru/20250216/koloradskiy-zhuk-1999630665.html

Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре

Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре - РИА Новости, 16.02.2025

Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре

Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T00:54:00+03:00

2025-02-16T00:54:00+03:00

2025-02-16T06:09:00+03:00

дальний восток

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области, которое есть в распоряжении РИА Новости."Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем (2025 — Прим. ред.) году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области", — говорится в сообщении. Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследования посадок картофеля.

https://ria.ru/20250203/sarancha-1997105049.html

дальний восток

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2025

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дальний восток