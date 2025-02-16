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Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре - РИА Новости, 16.02.2025
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00:54 16.02.2025 (обновлено: 06:09 16.02.2025)
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Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре
Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре - РИА Новости, 16.02.2025
Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре
Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:54:00+03:00
2025-02-16T06:09:00+03:00
дальний восток
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области, которое есть в распоряжении РИА Новости."Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем (2025 — Прим. ред.) году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области", — говорится в сообщении. Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследования посадок картофеля.
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дальний восток
Дальний Восток
Колорадский жук может прийти на Дальний Восток, сообщили в Россельхозцентре

Россельхозцентр: колорадский жук может прийти на Дальний Восток в 2025 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКолорадский жук на кустах картофеля
Колорадский жук на кустах картофеля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колорадский жук на кустах картофеля . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем (2025 — Прим. ред.) году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области", — говорится в сообщении.
Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследования посадок картофеля.
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