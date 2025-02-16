https://ria.ru/20250216/kiotskiy_protokol-1999293377.html

Киотский протокол (2005)

Киотский протокол (2005) - РИА Новости, 16.02.2025

Киотский протокол (2005)

Киотский протокол – одно из базовых соглашений в сфере противодействия изменению климата. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:31:00+03:00

2025-02-16T02:31:00+03:00

2025-02-16T02:31:00+03:00

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Киотский протокол – одно из базовых соглашений в сфере противодействия изменению климата.Подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года 159 государствами. Открыт для подписания 16 марта 1998 года.Вступил в силу 16 февраля 2005 года после того, как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам "парниковых" газов превышает 55% (по состоянию на 1990 год). Участниками Киотского протокола являются 191 страна и одно региональное содружество – Европейский союз. Россия подписала протокол в марте 1999 года, ратифицировала в ноябре 2004 года. Является дополнительным документом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), развивает ее идеи и базируется на ее принципах. Принятие протокола связано с тем, что сама РКИК ООН не предусматривала обязательств, а содержала только призывы к развитым странам принять меры, препятствующие изменению климата. Цель протокола – помощь странам в адаптации к негативным последствиям изменения климата и ограничение выбросов парниковых газов развитыми странами. В основе лежит идея об "общей, но дифференцированной ответственности", с учетом "национальных и региональных приоритетов". Включает ограничительные обязательства по выбросам парниковых газов: диоксида углерода, метана, закиси азота, гидрофторуглеродов, гексафторидов серы и др.Документ предусматривал, что в период с 2008 года по 2012 год общий объем выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов должен сократиться на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Каждое государство получило определенные квоты на выброс в атмосферу вредных газов. Если какая-либо страна не использует полностью свои лимиты, то она имела право их продать. По мнению экспертов ООН, такой механизм должен был способствовать поступлению в развивающиеся страны значительных ресурсов, которые они могли использовать для борьбы с негативными тенденциями, вызванными изменением климата.Согласно Протоколу, ЕС должен был сократить выбросы на 8 %, Япония, Канада – на 6 %, США – на 7 %. Россия, резко уменьшившая выбросы из-за тяжелой экономической ситуации в 1990-х годах, могла оставить выбросы на уровне 1990 года. В соответствии с "Берлинским мандатом" (предварительным соглашением по переговорам о климате) Китай и Индия не стали брать обязательства по сокращению. Соединенные Штаты Америки подписали, но не ратифицировали Киотский протокол. Одним из ключевых решений при принятии Киотского протокола стало создание гибких рыночных механизмов, основанных на торговле разрешениями на выбросы. В соответствии с Протоколом стороны должны были выполнять свои обязательства, в первую очередь, принимая меры на национальном уровне. При этом Протокол также давал им дополнительную возможность по реализации заявленных целей за счет использования трех рыночных механизмов: международной торговли выбросами, механизма чистого развития, совместного осуществления.Эти механизмы были призваны поощрять снижение выбросов парниковых газов там, где это наиболее экономически выгодно, например, в развивающихся странах. Неважно, где уменьшается эмиссия парниковых газов, главное – что они не попадают в атмосферу.Киотским протоколом также была предусмотрена тщательно проработанная система мониторинга, рассмотрения, верификации, а также соблюдения обязательств.Обязательства в рамках Киотского протокола были продлены на 2013-2020 годы путем подписания Дохийской поправки в 2012 году (вступила в силу в 2020 году), согласно которой стороны брали на себя обязательства уменьшить выбросы на 18% от уровня 1990 года.Второй период предполагал полный перенос обязательств по протоколу так называемого "горячего воздуха" – квот на выбросы CO2, накопленных в 2008-2012 годах за счет резкого снижения выбросов парниковых газов в 1990-х годах. При этом на операции с квотами накладывалось ограничение в 2% от их общего объема, кроме того, ЕС, Австралия и ряд других стран-участниц второго периода обязательств представили политические декларации об отказе покупать "горячий воздух".Обязательства в рамках Киото-2 приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. О своем отказе участвовать в нем заявили Россия, Япония и Новая Зеландия, а также Канада, которая в декабре 2011 года официально вышла из соглашения. Киотский протокол стал первым международным соглашением о количественных обязательствах по выбросу парниковых газов; способствовал развитию национальных проектов по снижению парниковых газов и развитию возобновляемой энергетики, стимулировал научные разработки в сфере климата, способствовал развитию международной экологической интеграции.Вместе с тем протокол не располагал реальными механизмами воздействия на участников, не соблюдавших количественные ограничения. Предложения возместить ущерб окружающей среде в случае невыполнения взятых обязательств были отклонены.В феврале 2015 года по случаю десятилетия принятия Киотского протокола в ООН объявили, что страны, которые взяли на себя обязательства в рамках этого договора, коллективно перевыполнили первоначальные цели и сократили выбросы парниковых газов более чем на 20%.В ООН отметили, что достижения, которых удалось достичь к моменту десятой годовщины вступления в силу Киотского протокола, свидетельствуют о важности международного сотрудничества в сфере изменения климата.В декабре 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата было принято Парижское соглашение по климату, которое пришло на смену Киотскому протоколу. Соглашение предусматривает принятие всеми странами на себя обязательств по сокращению своих выбросов и осуществление совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата, а также призывает страны укреплять свои обязательства с течением времени.Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.По данным на 14 февраля 2025 года Соглашение подписали 195 стран и территориальных объединений. Россия ратифицировала Парижское соглашение в сентябре 2019 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, япония, в мире, климат