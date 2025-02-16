Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием
Премьер Хорватии Пленкович настаивает на продолжении военной помощи Украине
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать конфликт на Украине, продолжает настаивать на накачке Киева оружием.
Глава хорватского правительства в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в дискуссии с президентами Финляндии Александром Стуббом, Латвии Эдгаром Ринкевичем и премьером Исландии Криструн Фростадоуттир о европейской архитектуре безопасности.
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"Территория нашей страны также была оккупирована (позиция официального Загреба по конфликту в бывшей Югославии 1992-1995 годов – ред.), мы смогли вернуть ее назад комбинацией двух методов. Первый метод: оккупированные территории часть на 4,5 года, другие - почти на семь лет, были возвращены, когда мы стали достаточно сильными и смогли ударить. Баланс сил - очень важная вещь, поэтому усиление Украины в смысле обороны не должно прекращаться, это неотъемлемая составляющая, иначе нет шансов выжить", - заявил Пленкович, трансляция велась на сайте конференции.
Второй метод по его словам - переговоры, которые позволили мирным путем реинтегрировать часть территории Хорватии. Премьер Хорватии подчеркнул, что нужна "одна персона, уважаемая всеми, принимаемая во внимание Москвой, Киевом, поддержанная Вашингтоном, европейскими столицами и глобальным Югом", для организации переговоров по Украине.
Пленкович на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем 29 января в Загребе заявил, что Киев не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в вооруженном конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала проведения Россией СВО.
Официальный Загреб неоднократно с 2014 года предлагал Киеву свой опыт реинтеграции территорий. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербией территорий на северо-востоке Хорватии.