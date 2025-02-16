Рейтинг@Mail.ru
Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/khorvatiya-1999692081.html
Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием
Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием - РИА Новости, 16.02.2025
Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием
Премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать конфликт на Украине, продолжает настаивать на накачке Киева оружием. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:07:00+03:00
2025-02-16T17:07:00+03:00
в мире
хорватия
киев
украина
андрей пленкович
эдгар ринкевич
денис шмыгаль
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать конфликт на Украине, продолжает настаивать на накачке Киева оружием. Глава хорватского правительства в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в дискуссии с президентами Финляндии Александром Стуббом, Латвии Эдгаром Ринкевичем и премьером Исландии Криструн Фростадоуттир о европейской архитектуре безопасности. "Территория нашей страны также была оккупирована (позиция официального Загреба по конфликту в бывшей Югославии 1992-1995 годов – ред.), мы смогли вернуть ее назад комбинацией двух методов. Первый метод: оккупированные территории часть на 4,5 года, другие - почти на семь лет, были возвращены, когда мы стали достаточно сильными и смогли ударить. Баланс сил - очень важная вещь, поэтому усиление Украины в смысле обороны не должно прекращаться, это неотъемлемая составляющая, иначе нет шансов выжить", - заявил Пленкович, трансляция велась на сайте конференции. Второй метод по его словам - переговоры, которые позволили мирным путем реинтегрировать часть территории Хорватии. Премьер Хорватии подчеркнул, что нужна "одна персона, уважаемая всеми, принимаемая во внимание Москвой, Киевом, поддержанная Вашингтоном, европейскими столицами и глобальным Югом", для организации переговоров по Украине. Пленкович на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем 29 января в Загребе заявил, что Киев не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в вооруженном конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала проведения Россией СВО. Официальный Загреб неоднократно с 2014 года предлагал Киеву свой опыт реинтеграции территорий. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны. Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербией территорий на северо-востоке Хорватии.
https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html
https://ria.ru/20250216/stubb-1999674709.html
хорватия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, киев, украина, андрей пленкович, эдгар ринкевич, денис шмыгаль, оон
В мире, Хорватия, Киев, Украина, Андрей Пленкович, Эдгар Ринкевич, Денис Шмыгаль, ООН
Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием

Премьер Хорватии Пленкович настаивает на продолжении военной помощи Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать конфликт на Украине, продолжает настаивать на накачке Киева оружием.
Глава хорватского правительства в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в дискуссии с президентами Финляндии Александром Стуббом, Латвии Эдгаром Ринкевичем и премьером Исландии Криструн Фростадоуттир о европейской архитектуре безопасности.
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Премьер Хорватии назвал президента страны "пуделем Путина"
5 ноября 2024, 21:34
«
"Территория нашей страны также была оккупирована (позиция официального Загреба по конфликту в бывшей Югославии 1992-1995 годов – ред.), мы смогли вернуть ее назад комбинацией двух методов. Первый метод: оккупированные территории часть на 4,5 года, другие - почти на семь лет, были возвращены, когда мы стали достаточно сильными и смогли ударить. Баланс сил - очень важная вещь, поэтому усиление Украины в смысле обороны не должно прекращаться, это неотъемлемая составляющая, иначе нет шансов выжить", - заявил Пленкович, трансляция велась на сайте конференции.
Второй метод по его словам - переговоры, которые позволили мирным путем реинтегрировать часть территории Хорватии. Премьер Хорватии подчеркнул, что нужна "одна персона, уважаемая всеми, принимаемая во внимание Москвой, Киевом, поддержанная Вашингтоном, европейскими столицами и глобальным Югом", для организации переговоров по Украине.
Пленкович на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем 29 января в Загребе заявил, что Киев не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в вооруженном конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала проведения Россией СВО.
Официальный Загреб неоднократно с 2014 года предлагал Киеву свой опыт реинтеграции территорий. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербией территорий на северо-востоке Хорватии.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины
Вчера, 14:29
 
В миреХорватияКиевУкраинаАндрей ПленковичЭдгар РинкевичДенис ШмыгальООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала