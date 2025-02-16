https://ria.ru/20250216/khimki-1999661400.html

Память воинов-интернационалистов почтили в Химках

Память воинов-интернационалистов почтили в Химках - РИА Новости, 16.02.2025

Память воинов-интернационалистов почтили в Химках

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и более 300 жителей 15 февраля почтили память воинов-интернационалистов, сообщает... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:31:00+03:00

2025-02-16T12:31:00+03:00

2025-02-16T12:31:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

ирина роднина

госдума рф

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и более 300 жителей 15 февраля почтили память воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации округа. В митинге приняли участие ветераны боевых действий разных лет, которые прошли горячие точки в Афганистане и других странах и регионах, бойцы СВО. "День памяти о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — это про Героев, подвиги которых достойны уважения! И сейчас солдаты и офицеры вновь встали на защиту Родины. Гордимся нашими бойцами", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Отмечается, что также цветы к монументу возложили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Юлия Ишкова, Надежда Смирнова, Ирина Спирина, Валентин Герасимов, Николай Томашов, Татьяна Кавторева, Инна Монастырская. Кроме того, участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, активисты "Единой России" и молодогвардейцы, представители общественных организаций, правоохранительных органов и религиозных объединений. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долгаза пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.

https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html

https://ria.ru/20241119/khimki-1984639406.html

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химки (городской округ в московской области), ирина роднина, госдума рф, россия