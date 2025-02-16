Рейтинг@Mail.ru
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/khimki-1999661400.html
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках - РИА Новости, 16.02.2025
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и более 300 жителей 15 февраля почтили память воинов-интернационалистов, сообщает... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:31:00+03:00
2025-02-16T12:31:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
ирина роднина
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999660644_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_878d5fe9215393ae9fa01d9cdb722e56.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и более 300 жителей 15 февраля почтили память воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации округа. В митинге приняли участие ветераны боевых действий разных лет, которые прошли горячие точки в Афганистане и других странах и регионах, бойцы СВО. "День памяти о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — это про Героев, подвиги которых достойны уважения! И сейчас солдаты и офицеры вновь встали на защиту Родины. Гордимся нашими бойцами", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Отмечается, что также цветы к монументу возложили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Юлия Ишкова, Надежда Смирнова, Ирина Спирина, Валентин Герасимов, Николай Томашов, Татьяна Кавторева, Инна Монастырская. Кроме того, участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, активисты "Единой России" и молодогвардейцы, представители общественных организаций, правоохранительных органов и религиозных объединений. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долгаза пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.
https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html
https://ria.ru/20241119/khimki-1984639406.html
химки (городской округ в московской области)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999660644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a74e4d8336caf93800be4a913de0de56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), ирина роднина, госдума рф, россия
Химки (городской округ в Московской области), Ирина Роднина, Госдума РФ, Россия
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках

В подмосковных Химках почтили память воинов-интернационалистов

© Фото : Администрация городского округа ХимкиПамять воинов-интернационалистов почтили в Химках
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и более 300 жителей 15 февраля почтили память воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации округа.
В митинге приняли участие ветераны боевых действий разных лет, которые прошли горячие точки в Афганистане и других странах и регионах, бойцы СВО.
Врио главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Врип главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта
14 февраля, 15:27
"День памяти о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — это про Героев, подвиги которых достойны уважения! И сейчас солдаты и офицеры вновь встали на защиту Родины. Гордимся нашими бойцами", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Отмечается, что также цветы к монументу возложили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Юлия Ишкова, Надежда Смирнова, Ирина Спирина, Валентин Герасимов, Николай Томашов, Татьяна Кавторева, Инна Монастырская.
Кроме того, участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, активисты "Единой России" и молодогвардейцы, представители общественных организаций, правоохранительных органов и религиозных объединений.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долгаза пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.
Химки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Более 8 тысяч писем написали школьники Химок для бойцов СВО
19 ноября 2024, 15:51
 
Химки (городской округ в Московской области)Ирина РоднинаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала