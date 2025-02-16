Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
В подмосковных Химках почтили память воинов-интернационалистов
© Фото : Администрация городского округа ХимкиПамять воинов-интернационалистов почтили в Химках
© Фото : Администрация городского округа Химки
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и более 300 жителей 15 февраля почтили память воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации округа.
В митинге приняли участие ветераны боевых действий разных лет, которые прошли горячие точки в Афганистане и других странах и регионах, бойцы СВО.
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"День памяти о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — это про Героев, подвиги которых достойны уважения! И сейчас солдаты и офицеры вновь встали на защиту Родины. Гордимся нашими бойцами", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Отмечается, что также цветы к монументу возложили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Юлия Ишкова, Надежда Смирнова, Ирина Спирина, Валентин Герасимов, Николай Томашов, Татьяна Кавторева, Инна Монастырская.
Кроме того, участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, активисты "Единой России" и молодогвардейцы, представители общественных организаций, правоохранительных органов и религиозных объединений.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долгаза пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.
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