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Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/kallas-1999682744.html
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта
Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются демонстрацией русофобского угара и должны... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:21:00+03:00
2025-02-16T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кайя каллас
родион мирошник
евросоюз
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются демонстрацией русофобского угара и должны получить самую жесткую оценку, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян в результате атак ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных. "Такая позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности должна получить самую жесткую политическую и правовую оценку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, заявления Каллас являются демонстрацией "патологического русофобского угара", в котором она пребывает. "Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов", - отметил посол. Человек, занимающий должность главы дипломатии ЕС, демонстрирующий "избирательную слепоту" вряд ли может считаться адекватным и исповедующий нормы международного гуманитарного права, заключил Мирошник.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999602984.html
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в мире, россия, кайя каллас, родион мирошник, евросоюз, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кайя Каллас, Родион Мирошник, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Украина
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта

Мирошник назвал слова Каллас о жертвах украинского конфликта русофобским угаром

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются демонстрацией русофобского угара и должны получить самую жесткую оценку, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян в результате атак ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Каллас поставили на место после слов об участии в переговорах по Украине
15 февраля, 18:56
"Такая позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности должна получить самую жесткую политическую и правовую оценку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его мнению, заявления Каллас являются демонстрацией "патологического русофобского угара", в котором она пребывает.
"Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов", - отметил посол.
Человек, занимающий должность главы дипломатии ЕС, демонстрирующий "избирательную слепоту" вряд ли может считаться адекватным и исповедующий нормы международного гуманитарного права, заключил Мирошник.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
"Продажная ведьма". На Каллас набросились после слов о сделке по Украине
14 февраля, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКайя КалласРодион МирошникЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиУкраина
 
 
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