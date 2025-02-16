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Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта
Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются демонстрацией русофобского угара и должны... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:21:00+03:00
2025-02-16T15:21:00+03:00
2025-02-16T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
кайя каллас
родион мирошник
евросоюз
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются демонстрацией русофобского угара и должны получить самую жесткую оценку, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян в результате атак ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных. "Такая позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности должна получить самую жесткую политическую и правовую оценку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, заявления Каллас являются демонстрацией "патологического русофобского угара", в котором она пребывает. "Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов", - отметил посол. Человек, занимающий должность главы дипломатии ЕС, демонстрирующий "избирательную слепоту" вряд ли может считаться адекватным и исповедующий нормы международного гуманитарного права, заключил Мирошник.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999602984.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кайя Каллас, Родион Мирошник, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Украина
Мирошник ответил на слова Каллас о жертвах украинского конфликта
Мирошник назвал слова Каллас о жертвах украинского конфликта русофобским угаром