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Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины - РИА Новости, 16.02.2025
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11:52 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/kallas-1999656161.html
Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины
Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины - РИА Новости, 16.02.2025
Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала новые... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:52:00+03:00
2025-02-16T11:52:00+03:00
в мире
украина
мюнхен
европа
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала новые инициативы по поддержке Украины и обороны сообщества. "Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - написала Каллас в сети X. Накануне Каллас решила созвать неформальное министерское совещание, чтобы обсудить последние заявления Дональда Трампа и его администрации по Украине и отношениям с Евросоюзом. Глава евродипломатии в Мюнхене также заявила, что ЕС должен "перераспределить ресурсы", чтобы помочь Украине продолжать боевые действия.
https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html
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в мире, украина, мюнхен, европа, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Мюнхен, Европа, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины

Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины и укреплению обороны ЕС

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала новые инициативы по поддержке Украины и обороны сообщества.
"Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - написала Каллас в сети X.
Накануне Каллас решила созвать неформальное министерское совещание, чтобы обсудить последние заявления Дональда Трампа и его администрации по Украине и отношениям с Евросоюзом.
Глава евродипломатии в Мюнхене также заявила, что ЕС должен "перераспределить ресурсы", чтобы помочь Украине продолжать боевые действия.
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В миреУкраинаМюнхенЕвропаКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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