https://ria.ru/20250216/kallas-1999656161.html

Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины

Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины - РИА Новости, 16.02.2025

Каллас пообещала новые инициативы по поддержке Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала новые... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:52:00+03:00

2025-02-16T11:52:00+03:00

2025-02-16T11:52:00+03:00

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украина

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европа

кайя каллас

дональд трамп

евросоюз

мюнхенская конференция по безопасности

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала новые инициативы по поддержке Украины и обороны сообщества. "Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - написала Каллас в сети X. Накануне Каллас решила созвать неформальное министерское совещание, чтобы обсудить последние заявления Дональда Трампа и его администрации по Украине и отношениям с Евросоюзом. Глава евродипломатии в Мюнхене также заявила, что ЕС должен "перераспределить ресурсы", чтобы помочь Украине продолжать боевые действия.

https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html

украина

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в мире, украина, мюнхен, европа, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности