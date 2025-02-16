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Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента - РИА Новости, 16.02.2025
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13:27 16.02.2025 (обновлено: 16:41 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/javka-1999668807.html
Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента
Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента - РИА Новости, 16.02.2025
Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:27:00+03:00
2025-02-16T16:41:00+03:00
абхазия
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней. "Итоговая явка на выборах составила почти 69%", — сказал он на итоговом брифинге.В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, — 143 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней признали недействительными, а 1381 избиратель проголосовал "против всех".Как утром сообщил журналистам председатель Центризбиркома Абхазии, обязательно будет второй тур, в нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.Маршан также уточнил, что на третьем месте — экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент голосов).Второй тур выборов пройдет 1 марта.
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абхазия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире
Абхазия, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире
Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента

ЦИК Абхазии: итоговая явка на досрочных выборах президента составила 68,62%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов президента Абхазии в здании ЦИК в Сухуме
Участники пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов президента Абхазии в здании ЦИК в Сухуме - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов президента Абхазии в здании ЦИК в Сухуме
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СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", — сказал он на итоговом брифинге.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Президентские выборы в Абхазии
15 февраля, 17:07
В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, — 143 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней признали недействительными, а 1381 избиратель проголосовал "против всех".
Как утром сообщил журналистам председатель Центризбиркома Абхазии, обязательно будет второй тур, в нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.
Маршан также уточнил, что на третьем месте — экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент голосов).
Второй тур выборов пройдет 1 марта.
Председатель ЦИК Абхазии объявляет о втором туре на выборах президента - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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АбхазияАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в АбхазииВ мире
 
 
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