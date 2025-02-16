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Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента

Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента - РИА Новости, 16.02.2025

Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:27:00+03:00

2025-02-16T13:27:00+03:00

2025-02-16T16:41:00+03:00

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СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней. "Итоговая явка на выборах составила почти 69%", — сказал он на итоговом брифинге.В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, — 143 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней признали недействительными, а 1381 избиратель проголосовал "против всех".Как утром сообщил журналистам председатель Центризбиркома Абхазии, обязательно будет второй тур, в нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.Маршан также уточнил, что на третьем месте — экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент голосов).Второй тур выборов пройдет 1 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире