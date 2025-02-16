https://ria.ru/20250216/izrail-1999651116.html

В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США

В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США - РИА Новости, 16.02.2025

В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США

В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 весом в 2000 фунтов каждая (907 килограммов), отправку которых недавно санкционировала новая американская... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:52:00+03:00

2025-02-16T10:52:00+03:00

2025-02-16T16:24:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев — РИА Новости. В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 весом в 2000 фунтов каждая (907 килограммов), отправку которых недавно санкционировала новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства. "В ходе совместной операции <...> Министерства обороны <...> ночью в Израиль прибыла и была разгружена партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США. Судно, перевозящее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков <...> и доставлены на базы ВВС Израиля", — указано в материале.Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что эта партия авиабомб представляет собой значительный актив для ВВС и служит еще одним доказательством прочного союза между Тель-Авивом и Вашингтоном. В пресс-службе Минобороны добавили, что с начала эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года Израиль по морю и воздуху получил более 76 тысяч тонн вооружений, боевой техники и различных грузов военного назначения. В феврале администрация Трампа по итогам визита в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более семи миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование.

https://ria.ru/20250215/gaza-1999628880.html

https://ria.ru/20250205/netanjahu-1997474886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, ашдод, дональд трамп, исраэль кац, биньямин нетаньяху, ввс израиля