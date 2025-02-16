В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США
В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 из США
© Фото : Israel Ministry of DefenseПартия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года
© Фото : Israel Ministry of Defense
Партия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев — РИА Новости. В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 весом в 2000 фунтов каждая (907 килограммов), отправку которых недавно санкционировала новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства.
«
"В ходе совместной операции <...> Министерства обороны <...> ночью в Израиль прибыла и была разгружена партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США. Судно, перевозящее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков <...> и доставлены на базы ВВС Израиля", — указано в материале.
В Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников
15 февраля, 23:59
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что эта партия авиабомб представляет собой значительный актив для ВВС и служит еще одним доказательством прочного союза между Тель-Авивом и Вашингтоном.
В пресс-службе Минобороны добавили, что с начала эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года Израиль по морю и воздуху получил более 76 тысяч тонн вооружений, боевой техники и различных грузов военного назначения.
В феврале администрация Трампа по итогам визита в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более семи миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование.
Нетаньяху подарил Трампу пейджер
5 февраля, 12:26