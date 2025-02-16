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В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США - РИА Новости, 16.02.2025
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10:52 16.02.2025 (обновлено: 16:24 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/izrail-1999651116.html
В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США
В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США - РИА Новости, 16.02.2025
В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США
В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 весом в 2000 фунтов каждая (907 килограммов), отправку которых недавно санкционировала новая американская... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:52:00+03:00
2025-02-16T16:24:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев — РИА Новости. В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 весом в 2000 фунтов каждая (907 килограммов), отправку которых недавно санкционировала новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства. &quot;В ходе совместной операции &lt;...&gt; Министерства обороны &lt;...&gt; ночью в Израиль прибыла и была разгружена партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США. Судно, перевозящее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков &lt;...&gt; и доставлены на базы ВВС Израиля&quot;, — указано в материале.Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что эта партия авиабомб представляет собой значительный актив для ВВС и служит еще одним доказательством прочного союза между Тель-Авивом и Вашингтоном. В пресс-службе Минобороны добавили, что с начала эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года Израиль по морю и воздуху получил более 76 тысяч тонн вооружений, боевой техники и различных грузов военного назначения. В феврале администрация Трампа по итогам визита в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более семи миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование.
https://ria.ru/20250215/gaza-1999628880.html
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в мире, израиль, сша, ашдод, дональд трамп, исраэль кац, биньямин нетаньяху, ввс израиля
В мире, Израиль, США, Ашдод, Дональд Трамп, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ВВС Израиля
В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США

В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 из США

© Фото : Israel Ministry of DefenseПартия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года
Партия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Israel Ministry of Defense
Партия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев — РИА Новости. В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84 весом в 2000 фунтов каждая (907 килограммов), отправку которых недавно санкционировала новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства.
«

"В ходе совместной операции <...> Министерства обороны <...> ночью в Израиль прибыла и была разгружена партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США. Судно, перевозящее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков <...> и доставлены на базы ВВС Израиля", — указано в материале.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что эта партия авиабомб представляет собой значительный актив для ВВС и служит еще одним доказательством прочного союза между Тель-Авивом и Вашингтоном.
В пресс-службе Минобороны добавили, что с начала эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года Израиль по морю и воздуху получил более 76 тысяч тонн вооружений, боевой техники и различных грузов военного назначения.
В феврале администрация Трампа по итогам визита в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более семи миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование.
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