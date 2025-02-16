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В Италии предрекли падение мирового ВВП из-за пошлин США
В Италии предрекли падение мирового ВВП из-за пошлин США - РИА Новости, 16.02.2025
В Италии предрекли падение мирового ВВП из-за пошлин США
Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:57:00+03:00
2025-02-16T15:57:00+03:00
2025-02-16T15:57:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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РИМ, 16 фев - РИА Новости. Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - заявил он на мероприятии в Турине. Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
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сша, германия, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, италия, в мире
США, Германия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Италия, В мире
В Италии предрекли падение мирового ВВП из-за пошлин США
Глава ЦБ Италии Панетта: торговая война с США грозит падением мирового ВВП