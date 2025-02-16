https://ria.ru/20250216/ingushetiya-1999675431.html

СК возбудил дело после обстрела мужчины в Ингушетии

СК возбудил дело после обстрела мужчины в Ингушетии - РИА Новости, 16.02.2025

СК возбудил дело после обстрела мужчины в Ингушетии

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя, которого обстреляли неизвестные, сообщает следственное... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:33:00+03:00

2025-02-16T14:33:00+03:00

2025-02-16T14:40:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя, которого обстреляли неизвестные, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Ранее региональное МВД сообщало, что вечером в субботу неизвестные открыли стрельбу по жителю города Карабулак, в результате мужчина госпитализирован с ранением в ногу. Сотрудники полиции ведут поиски нападавших. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что раненый – бывший заместитель начальника Карабулакского ГОВД. "По данным следствия, 15 февраля 2025 года в ночное время неустановленное лицо, находясь возле ресторана "Терраса" в городе Сунжа, из имевшегося при себе пистолета калибра 9 миллиметров, произвело не менее семи выстрелов в 41-летнего местного жителя, причинив ему сквозное огнестрельное ранение бедра", - говорится в сообщении. Отмечается, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле Лада-21114 с государственными регистрационными знаками "С 946 ВВ 06", потерпевший доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. В следственном управлении СК РФ добавили, что автомобиль, на котором скрылся нападавший, обнаружили сожженным на автодороге Яндаре - Сурхахи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Произведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и очевидцы данного преступления. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250216/dagestan-1999650596.html

https://ria.ru/20241001/delo-1975821932.html

https://ria.ru/20250214/konflikt-1999497666.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия