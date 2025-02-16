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В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю - РИА Новости, 16.02.2025
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10:20 16.02.2025 (обновлено: 10:21 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ingushetiya-1999649480.html
В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю
В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю - РИА Новости, 16.02.2025
В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю
Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые стреляли в местного жителя в городе Карабулак, он госпитализирован с ранением в ногу, сообщили... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:20:00+03:00
2025-02-16T10:21:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые стреляли в местного жителя в городе Карабулак, он госпитализирован с ранением в ногу, сообщили РИА Новости региональном МВД. "Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по жителю города Карабулак. В результате мужчина госпитализирован в больницу с ранением в ногу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции ведут поиски нападавших", - сказал собеседник агентства. В МВД добавили, что полиция просит граждан оказать содействие в поиске преступников. "Если вы были очевидцем данного преступления либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8(8734)55-01-54", - говорится в сообщении министерства. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что раненый – бывший заместитель начальника Карабулакского ГОВД.
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю

В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по мужчине в городе Карабулак

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые стреляли в местного жителя в городе Карабулак, он госпитализирован с ранением в ногу, сообщили РИА Новости региональном МВД.
«
"Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по жителю города Карабулак. В результате мужчина госпитализирован в больницу с ранением в ногу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции ведут поиски нападавших", - сказал собеседник агентства.
В МВД добавили, что полиция просит граждан оказать содействие в поиске преступников.
"Если вы были очевидцем данного преступления либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8(8734)55-01-54", - говорится в сообщении министерства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что раненый – бывший заместитель начальника Карабулакского ГОВД.
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