https://ria.ru/20250216/ingushetiya-1999649480.html

В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю

В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю - РИА Новости, 16.02.2025

В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю

Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые стреляли в местного жителя в городе Карабулак, он госпитализирован с ранением в ногу, сообщили... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:20:00+03:00

2025-02-16T10:20:00+03:00

2025-02-16T10:21:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые стреляли в местного жителя в городе Карабулак, он госпитализирован с ранением в ногу, сообщили РИА Новости региональном МВД. "Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по жителю города Карабулак. В результате мужчина госпитализирован в больницу с ранением в ногу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции ведут поиски нападавших", - сказал собеседник агентства. В МВД добавили, что полиция просит граждан оказать содействие в поиске преступников. "Если вы были очевидцем данного преступления либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8(8734)55-01-54", - говорится в сообщении министерства. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что раненый – бывший заместитель начальника Карабулакского ГОВД.

https://ria.ru/20250215/rassledovanie-1999513658.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика ингушетия